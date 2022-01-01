Что знаменитости думают о сексуальности после 50 лет?

Российские звезды против возрастной дискриминации! За что подписчики раскритиковали Светлану Бондарчук? Для чего раздевается Лолита? И кто заставил Ладу Дэнс танцевать на шесте? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Сексуальность — это, мне кажется, даже врожденное качество. Кто-то умеет деньги зарабатывать, кто-то сексуальный, как я, например», — уверен шоумен Степан Меньщиков.

Певица Лолита никогда не стеснялась своих форм. Но после того, как звезда похудела на 17 килограммов, желание похвастаться обновленной фигурой возникает у нее порой в самые неожиданные моменты.

«Когда ты видишь карниз, почему-то ты думаешь: „Я молоденькая и я могла бы еще показать!“» — рассуждает певица.

Чем старше становится Лолита, тем сексуальнее ее концертные костюмы. Глядя на эту стройную брюнетку, совсем не верится, что ей 57 лет и по документам она уже два года как на пенсии.

Еще одна любительница фотографий в купальнике — Эвелина Бледанс. В свои 51 актриса находится в отличной форме. И постоянно напоминает об этом поклонникам. Вдруг забудут.

«Иногда бывает, знаете, такое: „Аууу!“. Поэтому ждите, скоро я выставлю очень голую фотку, она у меня уже лежит и ждет вот этого „Аууу!“», — делится актриса Эвелина Бледанс.

А вот дважды бабушка Светлана Бондарчук демонстрирует подписчикам одно из своих самых выдающихся достоинств.

«Я могу сказать вам честно. К сожалению, посты с какими-то философскими откровениями, с откровениями относительно своих планов или ретроспективы. Они не заходят. Потому что людям нужна только жопа! приходится выкладывать ее», — сетует Митя Фомин.

Однако в этот раз народ задумку не оценил и засыпал 52-летнюю модель негативными комментариями.

«Нет ничего хуже, чем старая костлявая жопа в ленте»;

«В ее возрасте нужно поспокойнее себя вести».

Бондарчук давно привыкла к такой реакции. Она часто подвергается критике за излишнюю откровенность. Иногда даже со стороны коллег по шоу-бизнесу.

«После пятидесяти, кажется, женщина должна приобретать мудрость, а не сексуальность. Если она еще не успела это сделать, то значит, она просто тормознутая в развитии, простите за выражение», — уверена певица Светлана Разина.

Но женщина делится: старается не зацикливаться на плохом и просто радоваться жизни. В прошлом году она вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Новый супруг на пять лет младше Светланы. И, кажется, пикантные снимки жены его совсем не смущают.

Лада Дэнс заявляет: она обожает свое тело. И уверена, что красотой надо делиться. Поэтому, с удовольствием публикует на своей странице откровенно сексуальный контент. Недавно 51-летняя певица выпустила новый клип, где танцует в соблазнительном наряде и крутится на пилоне! По словам артистки, идея задействовать в съемке шест для стриптиза принадлежит режиссеру.

«Режиссер Голубев сказал мне, что я в клипе должна быть, как Дженнифер Лопес на пилоне», — поделилась Лада Дэнс.

Мужчина вдохновился идеальной физической формой голливудской дивы и решил: наша Лада ничуть не хуже! Дэнс не подвела. Отличить, где она, а где американская коллега — практически невозможно. Лада рассказывает: самое сложное — голым телом удержаться и висеть вниз головой на одних ногах.

Звезда 90-х признается: научиться грациозно танцевать на пилоне было трудно. Но Лада не из тех, кто привык сдаваться.

«Я ходила первую неделю каждый день, я разорвала мышцы. Ну все было. Я была фиолетового цвета. Но что делать», — рассказывает певица.

Хорошо выглядеть можно в любом возрасте. Главное — любить себя и не обращать внимание на мнение других.