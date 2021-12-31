Сбросила 20 кило и 20 лет: Олесю Железняк из «Сватов» теперь трудно узнать

Известная актриса «взялась за себя» на самоизоляции. Если хочешь быть красивой в кадре — придется постараться!

Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк изменилась до неузнаваемости за последние несколько недель. Актриса исполнила одно из заветных желаний — сбросила лишние килограммы — и теперь выглядит словно фотомодель. Результат титанических усилий селебрити представляет в Instagram.

7Дней.ru отмечает, что 47-летняя дива «взялась за себя», будучи в самоизоляции. Она поняла: давать слабину нельзя, иначе есть риск не уместиться в кадре. Железняк удалось сбросить 20 килограммов! И вот, сейчас перед Новым годом выглядит на праздничных снимках как юная дева. Не скажешь, что родила и воспитала четверых детей.

«Дорогие друзья, с наступающим вас новым 2022-м годом! Пусть все будет хорошо! Будьте здоровы и счастливы! А в ваших домах царит мир! С наступающим!!!» — подписала одно из памятных фото актриса.

А затем разместила еще несколько снимков, где выглядит моложе некоторых 20-летних особ. Со вкусом у дивы, кстати, тоже все в порядке: зеленые волосы и красное пальто — что еще нужно для счастья в предпраздничные будни?

Instagram @jeleznyak_official

Олесе Железняк не переставали делать комплименты. Кто-то даже «аплодировал стоя», не выходя из своей квартиры. Преобразившаяся красавица свела с ума и мужчин, и женщин.

«Вечно молодая и прекрасная!»

«Какая красавица наша Олеся!»

«Любимая, милая, и вас с праздником! Вы — чудо!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как актриса Олеся Железняк боролась с обвинениями в своей «нестандартной внешности».