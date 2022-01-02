Миро раскритиковала Собчак за честное фото 1 января: «Птоз и жалкие волосенки»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 037

Лена Миро прокомментировала «честное» фото Ксении Собчак на утро 1 января

Миро раскритиковала Собчак за честное фото 1 января: «Птоз и жалкие волосенки»

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Скандальный блогер тоже сфотографировалась первым в 2022 году утром, чтобы сравнить последствия двух образов жизни: своего и жены Константина Богомолова. Последняя оказалась в проигрыше.

Главная светская сплетница Лена Миро раскритиковала «честное» фото Ксении Собчак, сделанное журналисткой утром 1 января. Блогер даже представить себе не может, в каком нужно быть состоянии накануне, чтобы проснуться с таким лицом, как у Собчак. По ее словам, опухший вид телеведущей — прямой результат образа жизни.

«Плохой тургор кожи, неровный цвет лица, птоз, жалкие волосенки — все это и не только это является результатом того, как Ксюшадь (так Миро назвала Ксению Собчак — Прим. ред.) проводит свои дни и вечера. Что ест, что пьет, как относится к себе и, как следствие, к людям», — написала в своем блоге Лена Миро.

В качестве сравнения сплетница показала, как она выглядела утром 1 января. На ее лице нет ни опухлостей, ни оставшейся с вечера косметики.

«С куриной жопой вместо лица»: Ивлеева и Собчак показали честные фото 1 января

Instagram @lenamyro @xenia_sobchak

«Я выгляжу на свой возраст — 40 лет, — но выгляжу, как мне кажется, хорошо. И это прямой результат моего образа жизни. Ксении тоже 40, и ее образ жизни написан у нее на лице», — добавила Миро.

Блогер, обращаясь ко всем или лично к Собчак, посоветовала питаться умеренно, тренироваться ежедневно, не употреблять алкоголь, не курить и не завидовать. Тогда утром 1 января не будет пугающим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Миро уличила Бузову в чрезмерной любви к фотошопу.

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