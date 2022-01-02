Возьмите от жизни максимум! Астропрогноз на неделю с 3 по 9 января 2022 года

Начало 2022 года определяет общий фон на ближайшие двенадцать месяцев. Именно поэтому предстоящие семь дней стоит прожить максимально насыщенно.

Звезды обещают удачу тем, кто отважится воплотить свои самые смелые идеи, запланирует встретиться с теми, кто особенно дорог. Об этом 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

По словам эксперта, благоприятному развитию событий будет способствовать растущая Луна и Меркурий в знаке Водолея.

«Сейчас неделя великолепная. Просто превосходная. Во-первых, Луна у нас растет. Новолуние было 2 января, в воскресенье. Во-вторых, Меркурий, тот самый шалун и баловень судьбы, перешел из знака Козерога, олицетворяющего сосредоточенность, четкость и организованность, в знак Водолея с его креативом, легкостью и беззаботностью. Меркурий там будет в невероятно приятных аспектах. Особенно до 10–12 января, пока он движется прямо», — отмечает астролог.

Как рассказала Алена Никольская, каждый из 12-ти первых дней января соответствуют определенному месяцу наступившего года. Именно поэтому их важно прожить правильно, так, как вы хотите. Тогда успех будет сопровождать вас весь год.

Кроме этого, в ближайшие семь дней у многих могут возникнуть различные творческие идеи. Не сопротивляйтесь своим порывам и смело реализуйте их.

Возможно, вам захочется куда-то поехать, собрать компанию друзей — звезды обещают вам свое покровительство.

Наступает просто идеальное время для того, чтобы пообщаться с теми людьми, которые вам близки и приятны. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью.

«Первая декада января — одно из самых благоприятных периодов на ближайшие пару месяцев. Поэтому возьмите от жизни максимум», — рекомендует астролог.

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