Холли Берри сообщила, что вышла замуж: «Это официально»

Американская актриса Холли Берри вышла замуж. Ее супругом стал музыкант Ван Хант. Об этом звезда сообщила в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фото с церемонии бракосочетания. На снимках звездная пара позирует целующимися на фоне огромного окна с видом на океан.

«Ну... Это официально», — написала Холли.

Instagram @halleberry

Поклонников порадовала эта новость. Они оставили под постом множество поздравлений.

«Я так рада за вас двоих»;

«Благословения вашему прекрасному союзу»;

«Вы оба выглядите такими счастливыми», — отметили в комментариях.

Известно, что пара встречалась около года. До этого у актрисы были длительный роман с канадской моделью Габриэлем Обри. В марте 2008-го у них родилась дочь, но через два года их союз распался.

Ранее 5-tv.ru писал, что Холли Берри и Риз Уизерспун раскритиковали за образы на премии «Оскар».