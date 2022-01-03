Холли Берри сообщила, что вышла замуж: «Это официально»
Голливудская звезда узаконила свои отношения с музыкантом.
Фото: www.globallookpress.com / BURT HARRIS
Американская актриса Холли Берри вышла замуж. Ее супругом стал музыкант Ван Хант. Об этом звезда сообщила в своем Instagram-аккаунте, опубликовав фото с церемонии бракосочетания. На снимках звездная пара позирует целующимися на фоне огромного окна с видом на океан.
«Ну... Это официально», — написала Холли.
Поклонников порадовала эта новость. Они оставили под постом множество поздравлений.
«Я так рада за вас двоих»;
«Благословения вашему прекрасному союзу»;
«Вы оба выглядите такими счастливыми», — отметили в комментариях.
Известно, что пара встречалась около года. До этого у актрисы были длительный роман с канадской моделью Габриэлем Обри. В марте 2008-го у них родилась дочь, но через два года их союз распался.
Ранее 5-tv.ru писал, что Холли Берри и Риз Уизерспун раскритиковали за образы на премии «Оскар».
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