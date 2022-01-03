Сочетание каких продуктов увеличивает сахар в крови

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 13 886

Китайские ученые назвали фрукт, с которым нельзя сочетать сладости

Сочетание каких продуктов увеличивает сахар в крови

Фото: Depositphotos / NinaMalyna

Чтобы не навредить своему организму, важно учитывать не только то, что вы едите, но и с чем смешивается пища в желудке.

Употребление такого сладкого фрукта как хурма вместе с другими богатыми сахаром продуктами может привести к серьезным проблемам со здоровьем, пишет китайское издание Sohu.  К последним в том числе относятся конфеты, джем, фруктовый сок, засахаренные фрукты, пирожные, сладкие напитки, консервированные фрукты, шоколад и мороженое.

Авторы публикации предупредили, что перекус, в который входят хурма и сладкие продукты, приводит к повышению уровня сахара в крови, что пагубно сказывается на здоровье.

Кроме того, опасно сочетать хурму с трудноперевариваемой пищей, поскольку это создает высокую нагрузку на желудочно-кишечный тракт. К трудноперевариваемым продуктам относится кокосовое масло, масло какао, арахис, грецкие орехи, кунжут, семечки, сливочное масло, чернослив, сушеные бобы, семена чиа и другие.

Также в китайской медицине существует понятие «холодящих» продуктов, к которым относится и хурма. В умеренном количестве такая еда может снижать жар, накопленный в организме. Однако употребление в пищу большого количества продуктов с «прохладной природой»  может вызвать нарушение работы селезенки и желудка. Помимо хурмы, «холодящими» свойствами обладают  гибискус, баклажаны, моллюски, устрицы, крабы, ежевика, арбуз, морские водоросли, ламинария и другие.

Но не стоит думать, что хурма несет лишь вред для организма. В умеренном количестве этот фрукт несет организму большую пользу из-за содержания в нем пектина, углеводов и других элементов.

Как ранее писал 5-tv.ru, правильно организованное питание может повысить защитные функции организма. 

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Сочетание каких продуктов увеличивает сахар в крови

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