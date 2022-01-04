Экс-звезда Comedy Woman заказала парик из-за болезни: «Лишилась волос»

Актриса Мария Кравченко уже привыкла к новому образу и с головой ушла в работу.

Актриса Мария Кравченко рассказала, что ей пришлось заказать парик в Америке. После перенесенной болезни красотка лишилась почти всех волос и просто не могла появляться на публике в таком плачевном виде.

По словам Кравченко, она лишилась своей шевелюры после коронавируса. Коварная инфекция, как известно, иногда вызывает такое побочное явление, как выпадение волос.

«Это вынужденная мера. Я просто потеряла 60-70% волос после ковида. Говорят, женщины любят ушами, я же люблю глазами и в первую очередь видеть себя в зеркале красивой. Когда выпали волосы, я выглядела будто после прохождения курса химиотерапии. Естественно, я пошла к трихологу, мне прописали курс лечения», — призналась знаменитость в интервью изданию 7Дней.ру.

Когда стало понятно, что на восстановление уйдет не один месяц, актриса, которой важно в силу профессии, выглядеть на все сто на съемках, заказа себе парик в Америке. Но, увы, спасением это не стало.

Выяснилось, что посылка дойдет не быстрее, как отрастут новые волосы. Тогда отчаявшаяся Кравченко просто пошла к мастеру и отрезала то, что осталось от былой красоты.

Сейчас знаменитость уже привыкла к своему новому образу и с головой и новой прической ушла в новые интересные проекты.

По словам звезды, минувший год был богат на новые интересные предложения. Так, актриса с удовольствием сыграла одну из главных ролей в продолжении сериала «Полярный». Кравченко шутит — примерить на себя образ ключевой злодейки сезона было приятно.

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