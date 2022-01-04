Экс-звезда Comedy Woman заказала парик из-за болезни: «Лишилась волос»

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 167

Актриса Мария Кравченко призналась, почему ей пришлось заказать себе парик

Экс-звезда Comedy Woman заказала парик из-за болезни: «Лишилась волос»

Фото: Instagram @kravacomedy

Актриса Мария Кравченко уже привыкла к новому образу и с головой ушла в работу.

Актриса Мария Кравченко рассказала, что ей пришлось заказать парик в Америке. После перенесенной болезни красотка лишилась почти всех волос и просто не могла появляться на публике в таком плачевном виде.

По словам Кравченко, она лишилась своей шевелюры после коронавируса. Коварная инфекция, как известно, иногда вызывает такое побочное явление, как выпадение волос.

«Это вынужденная мера. Я просто потеряла 60-70% волос после ковида. Говорят, женщины любят ушами, я же люблю глазами и в первую очередь видеть себя в зеркале красивой. Когда выпали волосы, я выглядела будто после прохождения курса химиотерапии. Естественно, я пошла к трихологу, мне прописали курс лечения», — призналась знаменитость в интервью изданию 7Дней.ру.

Когда стало понятно, что на восстановление уйдет не один месяц, актриса, которой важно в силу профессии, выглядеть на все сто на съемках, заказа себе парик в Америке. Но, увы, спасением это не стало.

Выяснилось, что посылка дойдет не быстрее, как отрастут новые волосы. Тогда отчаявшаяся Кравченко просто пошла к мастеру и отрезала то, что осталось от былой красоты.

Сейчас знаменитость уже привыкла к своему новому образу и с головой и новой прической ушла в новые интересные проекты.

По словам звезды, минувший год был богат на новые интересные предложения. Так, актриса с удовольствием сыграла одну из главных ролей в продолжении сериала «Полярный». Кравченко шутит — примерить на себя образ ключевой злодейки сезона было приятно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что звезды Comedy Woman начали раздеваться вслед за Варнавой.

-6° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.29
0.64 84.07
0.87
Схватка с судьбой: какие испытания ждут знаки зодиака в 2022 году

Последние новости

16:51
Непряева о своей победе на «Тур де Ски»: «Понимала, что свое уже не упущу»
16:45
Одна боль и любовь на двоих: Парапсихолог рассказала о ментальном единстве близнецов
16:37
Экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл третий этап «Дакара»
16:14
Два часа ходьбы в неделю продлевают жизнь на шесть лет
15:58
Берегитесь порчи: Какие фото нельзя публиковать в соцсетях, чтобы не навлечь беду
15:37
Образ рухнул окончательно: Пушков сравнил США с карточным домиком

Сейчас читают

Что стало с могилой Александра Абдулова спустя 14 лет после похорон — видео
Волочковой предсказали смерть из-за нового возлюбленного
Под счастливым числом: названы даты рождения людей, которым повезет в 2022 году
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год