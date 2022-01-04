ТОП-5 простых гаданий в Рождественскую ночь

Рождество — это не только всеми любимый праздник, но и прекрасное время для того, чтобы узнать свою судьбу. Несколько простых способов гадания в своем Instagram-аккаунте опубликовала экстрасенс Николь Кузнецова.

Гадание с зеркалом

В Рождественскую ночь необходимо остаться в темном помещении в одиночестве. Нужно взять небольшое зеркало и поставить рядом с ним зажженную свечу, но так, чтобы пламя не отражалось. Далее следует всматриваться в свое отражение, до тех пор, пока оно не начнет менять черты. Так можно увидеть образ своей будущей любви. После этого надо несколько раз произнести «чур меня» и включить свет.

Гадание на подожженной бумаге

Возьмите бумагу, скомкайте ее и положите на блюдце. Затем подожгите и дайте погореть минуту. Далее потушите и поставьте рядом свечу, посмотрите на тень на стене. По ее очертаниям судят о будущем.

Гадание по чашкам

Возьмите несколько чашек и положите в каждую соль, лук, хлеб, сахар, монетку, в последнюю налейте воды. Отвернитесь и попросите кого-то переставить чашки местами в произвольном порядке. Затем вслепую выберите одну из них. Вода — к стабильности, соль — к беде, лук — к слезам, сахар — к радости, хлеб — к благополучию.

Гадание по ореху

Это гадание позволит выяснить, кто из собравшихся девушек выйдет замуж первой. Нужно взять половинки скорлупок грецкого ореха и небольшие свечи. Пусть каждая участница гадания поместит свечу в скорлупу и оставит плавать в миске с водой. У какого она прогорит первой, тот и найдет супруга быстрее остальных.

Гадание по книге

Нужно взять книгу, задать про себя вопрос, а затем назвать страницу и строчку — это и станет ответом. Если получится что-то невнятное, то нужно переформулировать вопрос.

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