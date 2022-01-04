Почему Байден проявил неуважение к Зеленскому во время телефонного разговора

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 1 078

Замглавреда «Страны.ua» Минин: Байден продемонстрировал неуважение к Зеленскому

Почему Байден проявил неуважение к Зеленскому во время телефонного разговора

Фото: www.globallookpress / Chris Kleponis / CNP /MediaPunch

Хозяин Белого дома потревожил Зеленского поздним звонком

Президент США Джо Байден проявил неуважение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, позвонив ему в поздний час. Такое мнение высказал заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин.

Он напомнил, что звонок в офисе украинского президента прозвучал примерно в 23:00 по местному времени. Журналист серьезно засомневался в том, что в администрации Байдена могли забыть о том, что дело происходило  в воскресенье.

 «Президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», — написал Минин.

Он также сравнил ситуацию с беседой Байдена и российского лидера Владимира Путина в ночь на 31 декабря и напомнил, что разница в том, что инициатива исходила от Москвы. 

В ходе телефонного разговора Байден и Зеленский  выразили поддержку дипломатическим усилиям в рамках предстоящих контактов с Москвой по линии НАТО и ОБСЕ. Также хозяин Белого дома заверил украинского лидера в том, что  Вашингтон и союзники готовы дать «решительный ответ» в случае ухудшения ситуации на границе Незалежной. 

Тем не менее, Москва неоднократно опровергала активно тиражируемые политиками и СМИ заявления о «российской агрессии». Сам Путин подчеркивал, что РФ — миролюбивая страна. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин указал Джонсону на активное «освоение Украины» странами НАТО.

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