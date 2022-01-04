Почему Байден проявил неуважение к Зеленскому во время телефонного разговора

Хозяин Белого дома потревожил Зеленского поздним звонком

Президент США Джо Байден проявил неуважение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, позвонив ему в поздний час. Такое мнение высказал заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин.

Он напомнил, что звонок в офисе украинского президента прозвучал примерно в 23:00 по местному времени. Журналист серьезно засомневался в том, что в администрации Байдена могли забыть о том, что дело происходило в воскресенье.

«Президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», — написал Минин.

Он также сравнил ситуацию с беседой Байдена и российского лидера Владимира Путина в ночь на 31 декабря и напомнил, что разница в том, что инициатива исходила от Москвы.

В ходе телефонного разговора Байден и Зеленский выразили поддержку дипломатическим усилиям в рамках предстоящих контактов с Москвой по линии НАТО и ОБСЕ. Также хозяин Белого дома заверил украинского лидера в том, что Вашингтон и союзники готовы дать «решительный ответ» в случае ухудшения ситуации на границе Незалежной.

Тем не менее, Москва неоднократно опровергала активно тиражируемые политиками и СМИ заявления о «российской агрессии». Сам Путин подчеркивал, что РФ — миролюбивая страна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин указал Джонсону на активное «освоение Украины» странами НАТО.