Умер исполнитель роли купца в сказке об аленьком цветочке Владимир Городничев

В возрасте 75 лет скончался советский, российский актер театра и кино Владимир Городничев. О смерти артиста сообщается на сайте Ивановского областного драматического театра.

Сцене этого театра актер посвящал себя с 1973 года.

«Ушел из жизни наш артист Владимир Константинович Городничев. Актер классической театральной школы, ведущий мастер сцены. Всю свою жизнь он служил Ивановскому драматическому театру», — говорится в некрологе.

В репертуаре Городничева множество разнообразных ролей: Лопахин («Вишневый сад»), Михайло Головин («Царь Федор Иоаннович»), Пров ( «Кому на Руси жить хорошо»), Граф Кент («Король Лир»), Антонио («Безумный день, или Женитьба Фигаро») , Эгей («Сон в летнюю ночь»).

На киноэкранах больше всего актер прославился в качестве Данилы Никитича из «Сказки о купеческой дочери и таинственном цветке».

Кроме того, артист успешно занимался педагогической деятельностью в Ивановском областном колледже культуры, где вел занятия по сценическому движению, включая фехтование. Благодаря этому навыку, полученному от основоположника Московской школы сценического боя и фехтования Аркадия Немировского, Городничев ставил «боевые» сцены в спектаклях театра и передавал свои знания ученикам.

Прощание с актером пройдет 6 января в ритуальном зале по адресу Багаева, 6б.

«Владимир Константинович всегда стремился передать накопленный опыт молодому поколению артистов. Светлая память дорогому артисту...Вы всегда в нашем сердце», — добавили в театре.