Образ рухнул окончательно: Пушков сравнил США с карточным домиком

Иллюзия правового и прозрачного демократического государства трещит по швам, отметил сенатор.

США окончательно утратили образ «правового прозрачного демократического» государства и стали походить на разваливающийся карточный домик. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«(Президенту США Джо - Прим.ред.) Байдену не удастся восстановить прежний образ США как правового прозрачного демократического государства. Этот образ и прежде был ложным, но после скандальных выборов 2020 года он рухнул окончательно», — отметил сенатор.

Также он указал на новые штрихи, которые приобрел этот образ. Пушков вспомнил разоблачения о массовом разворовывании помощи пострадавшим от COVID-19. По мнению политика, теперь Америка выглядят как распадающийся карточный домик, пишет Газета.ру.

6 января 2020 года в Вашингтоне прошли массовые беспорядки на фоне недавно прошедших выборов президента. Сторонники действовавшего на тот момент американского лидера Дональда Трампа устроили митинг, после которого ворвались в здание Капитолия. Жертвами беспорядков стали пять человек.

Как ранее писал 5-tv.ru, Пушков уверен, что НАТО использует Украину для подготовки к войне с Россией и превращает Незалежную в милитаризованный кулак. По словам сенатора, альянс не спешит принимать Украину в свои ряды, ограничиваясь разговорами, чтобы не терять плацдарм, с которого Вашингтон угрожает Москве.