«Снегурочка-зомби» напугала жителей башкирского села

Потепление внесло свои коррективы во внешность внучки Дедушки Мороза.

Жителей башкирского села Исянгулово «посетила» Снегурочка-зомби. Во всяком случае так утверждают местные жители. Слепленная из снега и раскрашенная красками фигура вечной спутницы Деда Мороза на одной из улиц деревни пережила резкое потепление и не смогла сохранить свою красоту — ее радостное лицо буквально «поплыло», а на месте улыбки появилась устрашающая гримаса.

Детей же изменения во внешности Снегурочки не смутили — они со смехом отметили ее схожесть с классическим зомби из популярных американских сериалов. Видео с фигурой выложил в своем Instagram юрист Айрат Хабибуллин.

Расплывшиеся глаза Снегурочки , "сбежавшие" нос и рот стали поводом для бесчисленных шуток в комментариях:

«А что за полип у нее на плече вырос?»

«Вы че мою жену сюда выкладываете»;

«Она просто не привитая от COVID-19»;

«21 год немного потрепал»;

«Это она увидела цены на бензин, и приступ случился».

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