Смерть под залпы салюта: видео момента попадания фейерверка в голову инспектору ДПС на Кубани
Появилось видео момента попадания фейерверка в голову инспектору ДПС на Кубани
Фото, видео: Depositphotos / PantherMediaSeller; 5-tv.ru
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю подтвердили гибель мужчины.
В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео момента инцидента, произошедшего на Кубани. По предварительным данным, в Кущевском районе региона после полуночи 1 января казак-дружинник запустил фейерверк прямо в голову сотруднику ДПС. В результате последний упал и потерял сознание, у него диагностировали открытую черепн-мозговую травму. Выжить мужчине не удалось.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю подтвердили гибель инспектора ДПС, уточнив, что пострадавший скончался в больнице 3 января.
По факту произошедшего проводится проверка. Выясняются все обстоятельства ЧП.
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