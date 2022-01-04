Смерть под залпы салюта: видео момента попадания фейерверка в голову инспектору ДПС на Кубани

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю подтвердили гибель мужчины.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео момента инцидента, произошедшего на Кубани. По предварительным данным, в Кущевском районе региона после полуночи 1 января казак-дружинник запустил фейерверк прямо в голову сотруднику ДПС. В результате последний упал и потерял сознание, у него диагностировали открытую черепн-мозговую травму. Выжить мужчине не удалось.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю подтвердили гибель инспектора ДПС, уточнив, что пострадавший скончался в больнице 3 января.

По факту произошедшего проводится проверка. Выясняются все обстоятельства ЧП.