Звезда сериала «СашаТаня» шокировал поклонников своим фото топлес
Актер Андрей Гайдулян честно показал подписчикам, как выглядит в полседьмого утра в новогоднюю ночь.
Фото: Instagram @gaydulyan
Показавший свое тело на фоне праздничной ели Андрей Гайдулян вызвал бурю эмоций в комментариях. На снимке всклокоченный и заметно поправившийся звезда сериала «СашаТаня» держит бутылку «Вдовы Клико», а в подписи он заверил, что только «разогнался» и останавливаться не намерен.
Часть подписчиков оценила юмор и честность артиста, поздравив его в ответ с Новым годом и пожелав ему «биться» до победного.
«Андрюха, газуй до конца»;
«Сибирь уже проснулась и все сейчас выглядят как Андрей! Газуем второй день»;
«Лучшее что я увидела утром!»
«Александр, вы прекрасны. Спасибо за чувство юмора и настроение», — написали юзеры.
Другие пользователи были шокированы изменившимися формами артиста, на что грубо указали ему под постом.
«Пипец…сколько сала»;
«Неприятный тип»;
«После шести не ешь — и все будет ок»;
«Что-то ты совсем распух»;
«Лучше бы в спортзал походил», — отметили подписчики.
Андрей Гайдулян полюбился телезрителям ролью Саши в сериалах «Универ» и «СашаТаня». За время съемок на долю артиста выпала целая череда непростых испытаний. Он успел жениться и развестись, а также побороть рак. Сейчас артист продолжает работать и радовать своих поклонников, общаясь с ними в Instagram.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гайдулян выложил в сеть пикантное фото со съемок. На нем он обнаженный прикрывается тазиком.
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