Звезда сериала «СашаТаня» шокировал поклонников своим фото топлес

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 1 034

Актер Андрей Гайдулян честно показал подписчикам, как выглядит в полседьмого утра в новогоднюю ночь.

Звезда сериала «СашаТаня» шокировал поклонников своим фото топлес

Фото: Instagram @gaydulyan

Показавший свое тело на фоне праздничной ели Андрей Гайдулян вызвал бурю эмоций в комментариях. На снимке всклокоченный и заметно поправившийся звезда сериала «СашаТаня» держит бутылку «Вдовы Клико», а в подписи он заверил, что только «разогнался» и останавливаться не намерен.

Часть подписчиков оценила юмор и честность артиста, поздравив его в ответ с Новым годом и пожелав ему «биться» до победного.

«Андрюха, газуй до конца»;

«Сибирь уже проснулась и все сейчас выглядят как Андрей! Газуем второй день»;

«Лучшее что я увидела утром!»

«Александр, вы прекрасны. Спасибо за чувство юмора и настроение», — написали юзеры.

Другие пользователи были шокированы изменившимися формами артиста, на что грубо указали ему под постом.

«Пипец…сколько сала»;

«Неприятный тип»;

«После шести не ешь — и все будет ок»;

«Что-то ты совсем распух»;

«Лучше бы в спортзал походил», — отметили подписчики.

Instagram @gaydulyan

Андрей Гайдулян полюбился телезрителям ролью Саши в сериалах «Универ» и «СашаТаня». За время съемок на долю артиста выпала целая череда непростых испытаний. Он успел жениться и развестись, а также побороть рак. Сейчас артист продолжает работать и радовать своих поклонников, общаясь с ними в Instagram.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гайдулян выложил в сеть пикантное фото со съемок. На нем он обнаженный прикрывается тазиком.

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