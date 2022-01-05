Академик Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека

До настоящего времени считалось невозможным определить, где именно находится душа человека, однако знаменитый кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия нашел «то самое» место. Он признался, что действительно верит в существование внутреннего «Я» и знает, что оно заполняет все тело своего «хозяина».

«Меня часто спрашивают, где находится душа. Я говорю, что она находится в системе кровообращения. Когда система кровообращения останавливается, то она и уходит», — высказал предположение Бокерия в интервью РИА Новости.

В одном из более ранних интервью знаменитый академик утверждал, что практически любой человек может прожить до 100 лет. Лео Бокерия раскрыл секрет, как это сделать. Оказалось, дело не только в ведении здорового образа жизни и постоянном движении. Кардиохирург считает, что «главное — это доброта и нацеленность на жизнь». Из этой теории можно сделать простой вывод: любое положительное намерение дает прекрасный результат!

Между тем Бокерия не раз отмечал, что человеку, мечтающему прожить долгие годы в здравии, следует обзавестись и любимым делом. Если все время прозябать на работе, которая не нравится, можно изрядно вымотать свой организм. Ну и, конечно, в идеале следует вовсе отказаться от потребления алкоголя.

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