Академик Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 023

Известный кардиохирург точно знает: душа есть у каждого и каждого она покидает, как только в организме останавливается один очень важный процесс.

Академик Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека

Фото: Depositphotos / teotarras

До настоящего времени считалось невозможным определить, где именно находится душа человека, однако знаменитый кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия нашел «то самое» место. Он признался, что действительно верит в существование внутреннего «Я» и знает, что оно заполняет все тело своего «хозяина».

«Меня часто спрашивают, где находится душа. Я говорю, что она находится в системе кровообращения. Когда система кровообращения останавливается, то она и уходит», — высказал предположение Бокерия в интервью РИА Новости.

В одном из более ранних интервью знаменитый академик утверждал, что практически любой человек может прожить до 100 лет. Лео Бокерия раскрыл секрет, как это сделать. Оказалось, дело не только в ведении здорового образа жизни и постоянном движении. Кардиохирург считает, что «главное — это доброта и нацеленность на жизнь». Из этой теории можно сделать простой вывод: любое положительное намерение дает прекрасный результат!

Между тем Бокерия не раз отмечал, что человеку, мечтающему прожить долгие годы в здравии, следует обзавестись и любимым делом. Если все время прозябать на работе, которая не нравится, можно изрядно вымотать свой организм. Ну и, конечно, в идеале следует вовсе отказаться от потребления алкоголя.

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