В туалет без смартфона: Что будет, если долго сидеть на унитазе

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 5 228

Для уединения проктологи советуют выбрать другие места, чтобы не заработать проблемы со здоровьем.

В туалет без смартфона: Что будет, если долго сидеть на унитазе

Фото: Depositphotos / racorn

Безобидная на первый взгляд привычка подолгу сидеть в туалете может обернуться целым букетом серьезных болезней.  Как пишет «Здоровье 24», любителям уединиться на унитазе действительно грозит геморрой, ректоциле (опущение задней стенки влагалища в его просвет или за его пределы - Прим.ред.) и даже то самое выпадение прямой кишки. Также может серьезно пострадать чувствительность таза и нижних конечностей из-за регулярного нарушения кровообращения.

Из-за долго сидения в туалете немеют ноги. Происходит это потому, что в процессе сдавливается седалищный нерв. 

Временная пропажа чувствительности ног — не только неприятное, но и опасное явление. Оно свидетельствует о застое кровообращения органов малого таза, что может привести к варикозной болезни и лимфостазу.

Если вы не имеете проблем со стулом, то не стоит сидеть на унитазе дольше трех-пяти минут, советуют медики. В противном случае вы можете их приобрести — нарушение чувствительности ампулы прямой кишки способно привести к изменению ощущения позыва к дефекации, что серьезно осложнит вам жизнь.

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