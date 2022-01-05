В туалет без смартфона: Что будет, если долго сидеть на унитазе

Безобидная на первый взгляд привычка подолгу сидеть в туалете может обернуться целым букетом серьезных болезней. Как пишет «Здоровье 24», любителям уединиться на унитазе действительно грозит геморрой, ректоциле (опущение задней стенки влагалища в его просвет или за его пределы - Прим.ред.) и даже то самое выпадение прямой кишки. Также может серьезно пострадать чувствительность таза и нижних конечностей из-за регулярного нарушения кровообращения.

Из-за долго сидения в туалете немеют ноги. Происходит это потому, что в процессе сдавливается седалищный нерв.

Временная пропажа чувствительности ног — не только неприятное, но и опасное явление. Оно свидетельствует о застое кровообращения органов малого таза, что может привести к варикозной болезни и лимфостазу.

Если вы не имеете проблем со стулом, то не стоит сидеть на унитазе дольше трех-пяти минут, советуют медики. В противном случае вы можете их приобрести — нарушение чувствительности ампулы прямой кишки способно привести к изменению ощущения позыва к дефекации, что серьезно осложнит вам жизнь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую воду и в каком количестве необходимо употреблять человеку.