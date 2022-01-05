Пощады нет никому: В Алма-Ате раздевают военных и избивают стариков

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 1 111

В ходе протестов в Алма-Ате избили около 500 гражданских лиц

Фото, видео: Reuters / Pavel Mikheyev; 5-tv.ru

Среди пострадавших есть женщины и старики.

«Газовые» протесты в Казахстане не щадят никого. Избиениям в Алма-Ате подверглись около 500 человек, среди которых 130 — это женщины и пожилые люди, сообщают местные СМИ со ссылкой на коменданта города.

Силовикам досталось не меньше. Как передает корреспондент 5-tv.ru, протестующие останавливают отставших от подразделений военных на улицах и заставляют их снимать форму. Бойцам сочувствуют даже прохожие, однако остановить ожесточившихся манифестантов у них не получается.

Кроме того, нападениям подверглись около 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарные машины.  По данным Газеты.ру, был нанесен урон 120 магазинам и объектам торговли, а также 180 предприятиям общепита.

Захвачены резиденция президента, администрация, прокуратура, офис правящей партии. По городу повсюду полыхают пожары.

Беспорядки продолжаются и в других городах.  Как сообщал 5-tv.ru, взрывом у администрации Актобы мужчине оторвало ногу.

 

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