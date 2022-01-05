Как по дню рождения узнать, какие болезни принесет вам номер вашей квартиры

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 14 857

Нумерологи уверены, числа, присутствующие в нашей жизни могут, как привлекать удачу в судьбу человека, так и негативно на нее влиять.

Как по дню рождения узнать, какие болезни принесет вам номер вашей квартиры

Фото: Depositphotos / Ulyanov_Vasily

Нумерологи уверены, на нашу жизнь влияет не только среда обитания, окружение, происходящие те или иные события, но и числа, которые присутствуют повсюду: дата рождения, номер банковской карты, номер паспорта и даже номер квартиры. Последний в сочетании с датой рождения может даже указать, какие болезни вас поджидают. 

Чтобы получить прогноз здоровья, сначала необходимо сложить все цифры в дате вашего рождения. К примеру, 3 января 2010. 0+3+0+1+2+0+1+0= 7. Далее необходимо сложить все цифры номера вашей квартиры. К примеру, 10. 1+0=1. Число вашего рождения складываем с числом квартиры. 7+1=8. Искомый код ищем ниже в описании.

1

Если вам выпала единица, то ваша жизнь полна радости и веселья. Вы имеете хорошее физическое здоровье, однако у вас есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Потому в периоды магнитных бурь вы будете себя плохо чувствовать.

2

Двойка говорит о том, что ваше физическое и умственное здоровье зависит от эмоционального состояния. Когда вас будет настигать депрессия, самочувствие будет ухудшаться, а в момент душевного подъема улучшаться. Двойка также подчиняет внутренние ритмы организма ритмам Луны. Потому на растущую Луну вы ощущаете прилив сил и энергии, а перед новолунием — упадок. Кроме того, у вас есть предрасположенность к нервным заболеваниям и болезням желудочно-кишечного тракта.

3

Если у вас выпала тройка, у вас много энергии. Однако иногда желание успеть все и сразу лишь губит вас и способствует перехвату заболеваний с других людей. Поэтому для укрепления иммунитета необходимо научиться искусству дружеской беседы.

4

Тем,  кому выпала четверка, стоит больше заботиться о своем здоровье. В вашем организме нередко происходят воспалительные процессы, однако, к счастью, в хроническую форму - не переходят. 

5

Пятерка говорит о том, что у вас есть предрасположенность к полноте и эмоциональным всплескам в момент магнитных бурь. Вам следует научиться контролировать себя.

6

Если вам выпала шестерка, ваше физическое здоровье напрямую зависит от пищевых привычек. Если вы перестанете следить за своим рационом, не исключено появление проблем. 

7

Семерка в нумерологии — цифра стабильности. Благодаря ей, вы отбрасываете все ненужное, что мешает вашей внутренней гармонии. Кроме того, число не дает распылять свои силы и энергию и концентрировать мысли на определенной проблеме, пишет «Сибкрай.ru». Если вы утратите равновесие душевное, то вслед за ним пропадет и физическое. 

8

Восьмерка — число сюрпризов. Скорее всего ваша жизнь настолько непредсказуема, что сердце не выдерживает. Иногда у таких людей наблюдается аритмия. 

9

Физическое здоровье человека, находящегося под влиянием девятки, определяет водный обмен. Именно умение находить контакт с природой поможет вам избежать болезней и всегда быть наполненным энергией. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие испытания ждут знаки зодиака в 2022 году.

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