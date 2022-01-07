Умер бывший начальник Генерального штаба ВС РФ Анатолий Квашнин. Как сообщил изданию Газета.ру источник в вооруженных силах, генерал неделю лежал в больнице с коронавирусом. В результате ночью его неожиданно настиг инфаркт.

«Такая информация по поводу Анатолия Васильевича. Он месяц лежал с ковидом, состояние ухудшалось. Вчера ухудшилось настолько, что его перевезли в Бурденко и чуть ли не начали готовить к операции. А ночью он скончался от инфаркта», — цитирует агентство источник.

Квашнин возглавлял Генеральный штаб ВС РФ с 1997 по 2004 год. С сентября 2004 года занимал должность полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

Кроме того, до работы в Генштабе он возглавлял Объединенную группировку войск в Чеченской Республике, а с февраля 1995 года в звании генерал-полковника был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.