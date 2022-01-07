Поднимите мне веки: из-за каких опасностей блефаропластики вам может грозить новая операция

Избавиться от мешков под глазами желают не только женщины, уверен специалист.

Нависшие веки и огромные мешки под глазами являются причиной комплексов многих мужчин и женщин. Больной взгляд может отпугнуть не только воздыхателей, но и деловых партнеров — как известно, люди встречаются друг друга «по одежке».

Многие задумываются о блефаропластике (операции по изменению формы век) как о быстром решении проблемы, но далеко не все осознают возможные последствия операции. Офтальмохирург, профессор и основатель детских глазных клиник «Ясный Взор» Игорь Азнаурян в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, чем может обернуться маленькая неточность скальпеля.

«У людей разного возраста не всегда, к сожалению, веки имеют первозданный вид гладкости, поднятости. Часто, когда мы имеем некую тяжесть век, когда они становятся более нависающими, если это верхние веки, или когда, например, нижние веки, говорят, мешки под глазами и так далее — это все, безусловно, не может не расстраивать», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что среди желающих попрощаться с «усталым» взглядом есть как женщины, так и мужчины.

«Это довольно-таки сегодня распространенная операция с одной стороны, с другой стороны, владение техникой операции имеет большое значение. Подчас возможны очень неприятные осложнения, особенно при пластике нижнего века, когда хирург ненароком может задеть глазодвигательные мышцы. Особенно при внутренних доступах, когда операция делается из-под глаз», — предостерег специалист.

Азнаурян подчеркнул, что крайне желательно, чтобы такие операции проводил квалифицированный офтальмолог. В таком случае гораздо выше шанс, что хирургическое вмешательство пройдет успешно.

«В моей личной практике были пациенты, которые приходили ко мне уже не по поводу блефаропластики, а по поводу того, что им в процессе операции им случайно была повреждена глазодвигательная мышца и потом у них развилось нарушение движения глаз. Один глаз двигается нормально, второй двигается плохо или вообще не двигается, например, вниз. И вот пришлось делать довольно сложную операцию, чтобы как-то выйти из этой ситуации», — поделился доктор медицинских наук.

Он также отметил, что с блефаропластикой успешно справляются и многие пластические хирурги, однако медик, специализирующийся на глазных заболеваниях, принесет наиболее оптимальный результат. Само собой, он должен хорошо владеть этой техникой операции, подытожил Азнаурян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Татьяна Васильева с помощью хирургического вмешательства изменилась до неузнаваемости.