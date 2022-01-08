Мир глазами Стивена Хокинга: ТОП-5 пугающих предсказаний знаменитого ученого

Выдающийся британский астрофизик-теоретик Стивен Хокинг 8 января мог бы отметить свой 80-летний юбилей. Известного популяризатора науки, который совершал открытия и создавал собственные теории вопреки неизлечимой болезни, не стало в 2018 году. Однако гениальный исследователь оставил богатое наследие, многие строчки которого человечеству стоит почаще перечитывать, чтобы не реализовать один из печальных сценариев Хокинга.

Искусственный интеллект атакует человечество

Ученый утверждал, что активное развитие искусственного интеллекта (ИИ) чревато опасными последствиями, ведь техника на определенном этапе может выйти из-под контроля. По мнению Хокинга, компьютеры способны во многом превзойти человека и даже заменить его, если однажды будет разработан ИИ, способный создавать собственные копии. Сегодня мы видим, как новые технологии внедряются во все сферы нашей жизни. Беспилотные автомобили и человекоподобные роботы –консультанты в городских многофункциональных центрах пока только часть большого эксперимента, но вот к голосовым помощникам и навигаторам в своем смартфоне мы уже привыкли.

Совершенствование homo sapiens

Хокинг полагал, что человечество обязательно захочет улучшить свои физические и интеллектуальные характеристики за счет новых технологий. При этом эволюционный процесс, не обоснованный природными факторами, будет происходить неравномерно. В результате сверхлюди могут просто вытеснить остальную, «не улучшенную» часть общества.

Следующая остановка — Марс

По мнению Хокинга, человечество сможет спастись от самоуничтожения только в одном случае — если найдет способ колонизировать другие планеты. Ученый указывал на то, что в жажде богатства и потребления люди наносят непоправимый ущерб Земле, что рано тили поздно приведет к катастрофическим последствиям. Именно поэтому легендарный Хокинг напоминал — почаще смотрите на звезды, если хотите выжить.

Как раз лайкнуть: легкий заработок в сети

Выдающийся ученый не отрицал пользу интернет-технологий и те широкие возможности, которые предоставляет сеть для общения и получения новых знаний. Однако Хокинг понимал, что иллюзия легкого заработка в онлайне может привести к очередной финансовой катастрофе. Затраты на создание контента, к примеру, для тех же соцсетей, обычно невелики, однако продажа информационного продукта приносит сверхприбыли. Подобные примеры убеждают людей, что заработать в интернете можно без особых усилий. Все это приводит к надуванию финансового пузыря, который рано или поздно лопнет и спровоцирует глобальный кризис.

Сбежавший вирус: страшный сон наяву

С началом пандемии коронавируса об этом предсказании знаменитого физика-теоретика вспоминают с содроганием. И хотя предположения об искусственном происхождении COVID-19 остаются лишь теорией, многие параллели в истории его возникновения и распространения по миру заставляют задуматься. Хокинг не раз говорил о том, что генная инженерия обладает едва ли не большей опасностью для человечества, чем ядерное оружие. По словам ученого, лабораторные исследования не всегда можно проконтролировать. В определенный момент случайно или чьему-то умыслу искусственно выведенный вирус может вырваться на свободу и погубить множество людей.

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