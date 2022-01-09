Блиновская объявила об уходе из «Марафона желаний» после интервью Собчак

Знаменитый блогер и коуч Елена Блиновская после скандального интервью Ксении Собчак заявила об уходе из собственного проекта «Марафон желаний». Популярный курс женщина считала своим детищем, но теперь уверена, что хочет забыть о нем раз и навсегда. Неожиданное решение Insta-дива прокомментировала просто.

«Я ухожу! Похоже, достаточно. Я чувствую, что эта миссия меня отпускает. Знания для вас останутся. Марафоны останутся. Но они уже будут жить без моей энергии „здесь и сейчас“. Все. Пора. Мне пора идти дальше», — написала Блиновская в личном аккаунте.

Елена считает, что является успешной создательницей уникального проекта, в рамках которого едва ли не каждый человек может попытаться осуществить свое желание. Конечно, эффективность «Марафона» не доказана, а большинство россиян считают его «мыльным пузырем», приносящим Блиновской миллионы рублей ежемесячно, но тем не менее. Женщина уверена, что курс еще купят не раз. Ну а она, счастливая и ресурсная, может отправиться в свободное плавание.

«Моя душа со всей ее юпитерианской глубиной когда-то выбрала самый мудрый путь: сделать просто! И полюбиться всем. <…> Все сложилось идеально! Все мое тело пронизывает невероятная благодарность!» — заключила Елена Блиновская.

Правда, пользователи сети не поверили в радость коуча от «нового пути».

Instagram @elena_blinovskaya

Юзеры напоминали, что Собчак показала всю «истеричную» и «склочную» натуру Блиновской, превозносящейся над окружающими. Россияне называли Елену обычной «инфоцыганкой», что наживается на раненных душах людей, и требовали, чтобы та «замолчала навсегда».

«Скатертью дорога, обманщица!»

«Ого! Люди начали пользоваться мозгами и поняли, что это лохотрон?»

«Быстренько переобулись и слились после позора!»

«Бог услышал наши молитвы. На одного инфоцыгана стало меньше», — писали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ксения Собчак отреагировала на ажиотаж вокруг ее интервью с Еленой Блиновской.