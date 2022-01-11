Располневшая Наташа Королева показала фигуру в бикини: «Это все оливье»

Певица Наташа Королева располнела после новогодних праздников. На видеоматериалах с отдыха знаменитости в Instagram заметно, что за прошедшие десять дней она успела набрать лишний вес. Сама же артистка не стесняется этого, а совсем наоборот — радуется отдыху в Майами с мужем и демонстрирует свои формы.

«Сереженька, мне надо похудеть! Вон там кусочек, и там кусочек. Это все новогоднее оливье», — обратилась она к своему мужу.

Несмотря на обозначенные Королевой недостатки, ее фигура выглядит отлично. Поклонники часто отмечают, что певица выглядит потрясающе для своих 48-ми лет. Даже набор веса не портит настроения звезде, ведь рядом с ней всегда любимый муж — Сергей «Тарзан» Глушко.

Сейчас супруг артистки занимается рисованием и вовсю готовится к своей первой выставке, отмечают 7Дней.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева призналась, сколько заработала деньжат на видеопоздравлениях.