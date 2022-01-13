Едва говорящая Апина выложила видео из больницы: «Надеюсь, все будет хорошо»

Певица подчеркнула, что на больничную койку ее отправил не коронавирус. Судя по всему, сообщение она записывала сразу после операции.

Певица Алена Апина рассказала, что оказалась в больнице, чтобы долечить давнее заболевание. На своей странице в Instagram звезда уточила, что на больничную койку ее отправил не коронавирус. По всей видимости, артистка записывала сообщение сразу после операции, так как 57-летняя Апина едва смогла произнести свою речь.

«Как же плохо болеть! Это не ковид. Это старые недолеченные болячки. Надеюсь, что все будет хорошо», — поделилась Апина.

Instagram @neapina

Поклонники, видя состояние любимой звезды, стали поддерживать ее и ободрять добрыми словами.

«Поправляйтесь, Алена, болеть очень плохо. Жить не хочется, когда болеешь! Но это пройдет»,

«Скорейшего выздоровления!»

«Здоровья! Вы сильная и добрая, и мы вместе! Мы с вами!» — написали подписчики.

Здоровье артистки в последнее время не вызывает особых опасений. Апина принимает участие в различных телевизионных проектах и выглядит абсолютно жизнерадостным человеком. Недавно она стала конкурсантом шоу «Суперстар! Возвращение», но осталась недовольна тем, как ее сняли операторы, поэтому устроила скандал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Апина раскрыла подробности развода с Александром Иратовым. Одной из ее фраз стала: «Пропустила его через мясорубку!».