Едва говорящая Апина выложила видео из больницы: «Надеюсь, все будет хорошо»
С трудом говорящая Алена Апина опубликовала видео из больничной палаты
Фото, видео: Instagram @neapina
Певица подчеркнула, что на больничную койку ее отправил не коронавирус. Судя по всему, сообщение она записывала сразу после операции.
Певица Алена Апина рассказала, что оказалась в больнице, чтобы долечить давнее заболевание. На своей странице в Instagram звезда уточила, что на больничную койку ее отправил не коронавирус. По всей видимости, артистка записывала сообщение сразу после операции, так как 57-летняя Апина едва смогла произнести свою речь.
«Как же плохо болеть! Это не ковид. Это старые недолеченные болячки. Надеюсь, что все будет хорошо», — поделилась Апина.
Поклонники, видя состояние любимой звезды, стали поддерживать ее и ободрять добрыми словами.
«Поправляйтесь, Алена, болеть очень плохо. Жить не хочется, когда болеешь! Но это пройдет»,
«Скорейшего выздоровления!»
«Здоровья! Вы сильная и добрая, и мы вместе! Мы с вами!» — написали подписчики.
Здоровье артистки в последнее время не вызывает особых опасений. Апина принимает участие в различных телевизионных проектах и выглядит абсолютно жизнерадостным человеком. Недавно она стала конкурсантом шоу «Суперстар! Возвращение», но осталась недовольна тем, как ее сняли операторы, поэтому устроила скандал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Апина раскрыла подробности развода с Александром Иратовым. Одной из ее фраз стала: «Пропустила его через мясорубку!».
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