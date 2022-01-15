От оптимиста до невротика: что любимый вид алкоголя говорит о характере человека

Считается, что любители виски самоуверенны, текилы — тусовщики, а пива — весельчаки. У ученых несколько иной взгляд на вещи.

Ученые из Австралийского католического, Падуанского и Университета Нотр-Дам в Австралии провели совместное исследование, в результате которого смогли определить взаимосвязь между алкогольными предпочтениями и особенностями характера человека, сообщает Газета.ру, которая предоставила перевод научной статьи польского издания.

По данным ученых, люди, склонные к депрессии, больше предрасположены к употреблению спиртного в кризисный период. Те, кто предпочитают «легкий» алкоголь, вроде пива или вина, имеют наиболее крепкое здоровье и жизнерадостный взгляд на мир. Любители вина, по результатам исследования, отличаются добросовестным и приветливым нравом.

Ценители сидра и крепкого алкоголя обладают самыми невротичными типами личности. Однако если напиток с высоким уровнем спиртозности употребляется в заведении, то это свидетельствует об экстраверсии личности.

«Мы сосредоточились на среднеуровневых различиях в личностных характеристиках в зависимости от самоотчета о поведении, связанном с алкоголем. В целом, наши результаты показали ограниченную полезность знания того, где человек пьет, но то, что он пьет, может быть относительно более полезным», — отметили авторы работы.

Однако ученые не советуют делать выводы только по выбранному алкоголю. По их мнению, стоит учитывать и ряд других факторов. Например, если человек выпивает в одиночестве, то это показатель склонности к алкоголизму из-за стрессов. Употребление спиртного в компании друзей сближает, поэтому данное действие рассматривается в качестве характерного для социально активных людей.

«Еще одним ограничением может быть то, что мы не смогли рассмотреть черты так называемой темной триады: психопатию, нарциссизм и макиавеллизм», — дополнили исследователи.

Эти факторы могут проявиться в межличностных или организационных взаимодействиях.

Ученые советуют не судить человека только по одному из представленных факторов, а рассматривать все вышеперечисленное в совокупности, чтобы более точно определить его склонности.

Целевая аудитория и ход исследования

В исследовании приняло участие более 1200 австралийцев, средний возраст которых составлял примерно 46 лет. Поровну разделены мужчины и женщины. Среди испытуемых были исключительно белокожие люди с хорошим уровнем достатка и образования.

В начале исследования ученые выяснили, где испытуемые предпочитают пить алкоголь — в специализированных заведениях или дома. Далее они предложили выбрать один или несколько любимых спиртных напитков.

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