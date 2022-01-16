Умер звезда сериала «Кухня» Иван Рудаков
О смерти актера его родители сообщили в соцсетях.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум», а также фильма «Ланцет» Иван Рудаков. Артисту было 43 года. Об этом его родители сообщили в социальных сетях.
«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет», — написали убитые горем отец с матерью в Facebook.
Незадолго до этого родители Ивана Рудакова сообщили, что их наследник попал в реанимацию. Отмечалось, что он находится в крайне тяжелом состоянии в 57-й больнице.
Иван Рудаков сыграл в более чем 40 фильмах и сериалах. Из неназванных выше в их число входят «Ванечка», «Не отрекаются любя…», «Цыганочка с выходом», «Эйнштейн. Теория любви», «Соната для Веры», «Алешкина любовь», «Мата Хари», «Комиссарша», «Ищейка» и другие.
79%
1.20 86.89
1.43
Нашли ошибку?