Умер звезда сериала «Кухня» Иван Рудаков

Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум», а также фильма «Ланцет» Иван Рудаков. Артисту было 43 года. Об этом его родители сообщили в социальных сетях.

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет», — написали убитые горем отец с матерью в Facebook.

Незадолго до этого родители Ивана Рудакова сообщили, что их наследник попал в реанимацию. Отмечалось, что он находится в крайне тяжелом состоянии в 57-й больнице.

Иван Рудаков сыграл в более чем 40 фильмах и сериалах. Из неназванных выше в их число входят «Ванечка», «Не отрекаются любя…», «Цыганочка с выходом», «Эйнштейн. Теория любви», «Соната для Веры», «Алешкина любовь», «Мата Хари», «Комиссарша», «Ищейка» и другие.