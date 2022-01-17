Колбаса по-европейски: легкий рецепт зимнего деликатеса от шефа Емельяненко
Повар показал, как за 15 минут сотворить чудо при наличии «полукопченки» и остатков белого вина.
Фото, видео: Depositphotos / Q77photo
Многие любят жирненькую полукопченую колбасу, но далеко не все знают, как сделать ее еще вкуснее. Травы, морковка и кружка вина раскроют привычное лакомство с новой стороны, уверен кулинарный блогер и повар Василий Емельяненко. Он рассказал, как за 20 минут можно играючи усовершенствовать привычную «полукопченку».
Ингредиенты:
Свиная полукопченая колбаса с жиром — один калачик;
Морковь — четыре штуки (предпочтительно небольшие и тонкие);
Соль, перец — по вкусу;
Сухое белое вино — 200 миллилитров;
Тимьян, розмарин, чабрец — несколько веточек по вкусу;
Стебли петрушки — 100 граммов;
Луковица — одна штука;
Топленое масло — маленький кусочек.
Способ приготовления:
Нарежьте морковку крупными кружочками — толщиной примерно в сантиметр. После этого поставьте на огонь толстостенную кастрюлю и бросьте в нее небольшой кусочек топленого масла. Подождите, пока оно растает, и киньте к нему морковь.
После этого нарежьте крупными кубиками луковицу и отправьте ее к моркови. Не забывайте перемешивать овощи, пока те на огне. Пока лук и морковь обжариваются, нарежьте крупными кружочками половину калачика колбасы.
После того как лук и морковь приобрели слегка золотистый оттенок, бросьте к ним колбасу. Помешайте.
Достаньте петрушку, мелко покрошите стебли. Отправьте стебли вместе с розмарином, чабрецом и другими травами, которые захотите видеть в вашем блюде, в кастрюлю. После этого залейте овощи и колбасу вином, посолите и поперчите по вкусу. Вино должно вровень покрыть овощи и колбасу.
Добавьте в ваше блюдо лавровый лист для аромата. Убавьте огонь до самого маленького, накройте крышкой и оставьте потомиться на 15 минут.
После выключите плиту, достаньте из кастрюли все лишние веточки зелени и можете подавать к столу. В качестве гарнира шеф предлагает отварить макароны или рис — все на ваше усмотрение.
Это блюдо также можно подавать детям, поскольку за время томления весь алкоголь выпарился. Приятного аппетита!
Ранее 5-tv.ru писал о том, как дешево и быстро приготовить макароны в итальянском стиле.
Читайте также
73%
0.27 86.86
-0.03
Нашли ошибку?