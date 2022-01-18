Залечь на дно и не двигаться! Китайский совет дня на вторник, 18 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 1 389

Решительные действия сегодня ни к чему хорошему не приведут.

Залечь на дно и не двигаться! Китайский совет дня на вторник, 18 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 18 января?

 

Во вторник лучше залечь на дно. День будет особенный — царство энергий Земли и Металла, плюс два прямых столкновения. Короче, похоже, что большинство наших планов на этот день пойдет прахом.

Бацзы советует в такие дни не лезть на рожон, не строить больших планов и максимально ограничить общение с потенциально конфликтными людьми. Лучшая стратегия в такой день — отдыхать, а если не пускают — заниматься рутиной.

Для разнообразия, разберите завалы в шкафу или в документах, ответьте на все не отвеченные письма, сделайте то, до чего руки никак не доходили.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-6° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.04
0.27 86.86
-0.03
Залечь на дно и не двигаться! Китайский совет дня на вторник, 18 января

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