Залечь на дно и не двигаться! Китайский совет дня на вторник, 18 января
Решительные действия сегодня ни к чему хорошему не приведут.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 18 января?
Во вторник лучше залечь на дно. День будет особенный — царство энергий Земли и Металла, плюс два прямых столкновения. Короче, похоже, что большинство наших планов на этот день пойдет прахом.
Бацзы советует в такие дни не лезть на рожон, не строить больших планов и максимально ограничить общение с потенциально конфликтными людьми. Лучшая стратегия в такой день — отдыхать, а если не пускают — заниматься рутиной.
Для разнообразия, разберите завалы в шкафу или в документах, ответьте на все не отвеченные письма, сделайте то, до чего руки никак не доходили.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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