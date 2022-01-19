Массовая гибель лебедей в Великобритании нанесла новый удар королеве Елизавете II

Лебеди гибнут из-за стремительно распространяющегося птичьего гриппа.

Королеву Елизавету II в начале 2022 года настиг новый удар. Согласно британским традициям, царствующим монархам вместе с земельными владениями принадлежат лебеди, плавающие в водах Темзы. Однако сейчас популяция птиц стала стремительно уменьшаться из-за распространившегося штамма птичьего гриппа. На данный момент погибло уже 40 особей.

Специалисты бьют тревогу: если так пойдет и дальше, то ситуация может обернуться настоящей катастрофой для поголовья лебедей, отмечает 7Дней.ru со ссылкой на материал издания Express.co.uk.

Лебеди находятся в собственности королевской семьи с XII века. Тогда птиц оберегали для того, чтобы только монархи могли употреблять их в пищу. В XXI веке традиции претерпели изменения, и теперь лебедей тщательно оберегают от браконьеров.

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