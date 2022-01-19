Массовая гибель лебедей в Великобритании нанесла новый удар королеве Елизавете II

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 2 284

Елизавета II опечалена массовой гибелью лебедей в Великобритании

Массовая гибель лебедей в Великобритании нанесла новый удар королеве Елизавете II

Фото: globallookpress / Pool

Лебеди гибнут из-за стремительно распространяющегося птичьего гриппа.

Королеву Елизавету II в начале 2022 года настиг новый удар. Согласно британским традициям, царствующим монархам вместе с земельными владениями принадлежат лебеди, плавающие в водах Темзы. Однако сейчас популяция птиц стала стремительно уменьшаться из-за распространившегося штамма птичьего гриппа. На данный момент погибло уже 40 особей.

Специалисты бьют тревогу: если так пойдет и дальше, то ситуация может обернуться настоящей катастрофой для поголовья лебедей, отмечает 7Дней.ru со ссылкой на материал издания Express.co.uk.

Лебеди находятся в собственности королевской семьи с XII века. Тогда птиц оберегали для того, чтобы только монархи могли употреблять их в пищу. В XXI веке традиции претерпели изменения, и теперь лебедей тщательно  оберегают от браконьеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Елизавета II смутила и заставила покраснеть поп-королеву Мадонну.

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.33
0.29 87.02
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:16
Агния Дитковските впервые показала фото избранника, от которого родила дочь
4:48
Ученые рассказали, какое масло продлевает жизнь
4:41
В Госдепе увидели угрозу размещения ядерных сил России в Белоруссии
4:18
ТОП-5 знаков зодиака, которые разбогатеют в 2022 году
3:48
Суд над «профессором Деточкиным»: профессор из Нижнего Новгорода ставил зачеты студентам за помощь приюту
3:30
Массовая гибель лебедей в Великобритании нанесла новый удар королеве Елизавете II

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака
Волочкова назвала неожиданную причину задержания в «Шереметьево»
Назарбаев появился перед нацией и опроверг слухи об отъезде из Казахстана
Назван самый доступный фрукт, разжижающий кровь и предотвращающий тромбоз

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год