Вместо скандала послушайте оперу: Китайский совет дня на среду, 19 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 19 января?

В среду захочется кого-нибудь побить. Не стоит. День будет полон неопределенности, нервов и эмоций. Зная об этом заранее, не идите на поводу своей темной сущности, сдерживайте эмоциональные порывы и наступит вам счастье.

Если сдерживаться не получается, смотрите советы на вторник 18 января, закрываемся от всех и с удовольствием занимаемся повседневными делами. Для эмоциональной разрядки можно получить порцию прекрасного. Сходите в театр/на концерт/на выставку, посмотрите добрый фильм или любимый сериал.

Не планируйте на среду важных дел и экстремальных развлечений. Устраивать свадьбы и отправляться в путешествие точно не стоит.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.