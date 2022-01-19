Пей и становись здоровее: ученые назвали лучший напиток, снижающий давление

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 109

Помимо нормализации артериального давления, глоток этого сока избавит от бессонницы, облегчит артритные боли, защитить от подагры и восстановит мышцы после интенсивной тренировки.

Пей и становись здоровее: ученые назвали лучший напиток, снижающий давление

Фото: Depositphotos / IgorVetushko

Американские ученые признали вишневый сок напитком, ежедневное употребление которого снижает и нормализует артериальное давление. Всему виной содержание большого количества полифенолов и калия, публикует интернет-портал Eatthis.

Кроме того, за счет высокой концентрации антоцианинов и сильных антиоксидантов он увеличивает выносливость, уменьшает упадок сил и воспалительные процессы.

Помимо вышеописанных свойств, глоток вишневого сока перед сном избавит вас от бессонницы. Все дело в том, что большое содержание в вишне гормона мелатонина вызывает сонливость. Тем самым данный напиток можно назвать лучшим природным снотворным.

Также вишневый сок способен облегчить артритные боли. В ходе исследования ученые в течение четырех месяцев ежедневного 66 взрослым давали по 450 миллилитров сока. А спустя время оценили результат. Оказалось, что натуральный напиток значительно снижает симптомы артрита, что, соответственно, повышает качество жизни человека в целом.

И в заключении вишневый сок способен снизить приступы подагры. Ученые выяснили — если пить напиток несколько дней, риск атаки от болезни уменьшается более чем на 35%.

Однако, несмотря на множество положительных свойств, специалисты напоминают — только качественный и без высокого содержания сахара вишневый сок способен дать положительно сказаться на вашем здоровье и самочувствии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое масло продлевает жизнь, по мнению ученых.

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