Пей и становись здоровее: ученые назвали лучший напиток, снижающий давление

Американские ученые признали вишневый сок напитком, ежедневное употребление которого снижает и нормализует артериальное давление. Всему виной содержание большого количества полифенолов и калия, публикует интернет-портал Eatthis.

Кроме того, за счет высокой концентрации антоцианинов и сильных антиоксидантов он увеличивает выносливость, уменьшает упадок сил и воспалительные процессы.

Помимо вышеописанных свойств, глоток вишневого сока перед сном избавит вас от бессонницы. Все дело в том, что большое содержание в вишне гормона мелатонина вызывает сонливость. Тем самым данный напиток можно назвать лучшим природным снотворным.

Также вишневый сок способен облегчить артритные боли. В ходе исследования ученые в течение четырех месяцев ежедневного 66 взрослым давали по 450 миллилитров сока. А спустя время оценили результат. Оказалось, что натуральный напиток значительно снижает симптомы артрита, что, соответственно, повышает качество жизни человека в целом.

И в заключении вишневый сок способен снизить приступы подагры. Ученые выяснили — если пить напиток несколько дней, риск атаки от болезни уменьшается более чем на 35%.

Однако, несмотря на множество положительных свойств, специалисты напоминают — только качественный и без высокого содержания сахара вишневый сок способен дать положительно сказаться на вашем здоровье и самочувствии.

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