Поэт, переводчик и мемуарист Анатолий Найман умер в возрасте 85 лет

Поэт Анатолий Найман умер на 86-м году жизни. Об этом в социальных сетях сообщила его дочь, журналист и литературный критик Анна Наринская. Автор поста отметила, что о дате и месте прощания станет известно позднее.

«Анатолий Найман умер сегодня ночью», — написала Наринская на своей странице в Facebook.

Найман был госпитализирован с обширным инсультом во вторник. Ему стало плохо во время выступления на конференции в Высшей школе экономики. Медики не давали утешительных прогнозов, и спустя три дня борьбы за жизнь пожилой поэт скончался.

Facebook @anna.narinskaya

Переводчик, эссеист, прозаик и мемуарист Анатолий Найман родился в 1936 году в Ленинграде, в семье инженера и врача. Во время Великой Отечественной войны находился с родителями и младшим братом Львом в эвакуации в Свердловске. Окончил Ленинградский технологический институт.

В последние годы поэт проживал в Москве. Он был соавтором Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди и литературным секретарем, написал книгу «Рассказы о Анне Ахматовой». Кроме прочего, Найман написал сборник стихов «Сентиментальный марш» и стихи к песням детского фильма «Удивительный мальчик».

В 2006 году Найман написал книгу «Роман с „Самоваром“». В ней он рассказал историю создания и русского культурного центра в США — нью-йоркского ресторане «Русский самовар». Заведение в свое время открыли бизнесмен Роман Каплан, поэт Иосиф Бродский и танцор Михаил Барышников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти чешской певицы Ханы Хорка. Артистка инфицировалась коронавирусом ради сертификата, но не пережила последствий недуга.