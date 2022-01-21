Британские ученые определили самый эффективный продукт для сжигания жира

Поддержание индекса массы тела в норме — это ключевой показатель здорового организма. Однако если вы страдаете ожирением, то у вас скапливается не только подкожно-жировая клетчатка, которую можно пощупать руками, но также и жир. Его невозможно увидеть — он называется висцеральным. Чтобы избавиться от ненужных отложений, придется изменить свой рацион питания, а также наполнить жизнь физическими нагрузками.

Чем опасен висцеральный жир

«Висцеральный жир, который также называют внутренним жиром, — это жир, который находится глубоко в брюшной полости и обволакивает различные органы, включая печень и кишечник», — пишет Express.

По словам специалистов, он составляет одну десятую от всего жира в организме. Наличие этого отложения может существенно повысить вероятность развития заболеваний сердца, диабета второго типа и даже инсульта. Порой даже нормальный индекс тела — это не всегда гарантия отсутствия лишнего жира.

Как избавиться от висцерального жира

«Если у вас лишний вес, внесение изменений в ваш рацион питания и режим физической активности — это первый шаг к снижению веса. Ваш лечащий врач может помочь вам проанализировать ваш рацион питания и режим физической активности, чтобы разработать индивидуальный план снижения веса», — отметила Национальная служба здравоохранения Великобритании.

Хорошим дополнением к вашему рациону будет ананасовый сок. В нем содержится микроэлемент под названием бромеланин. Он способен активно расщеплять белки, что помогает эффективнее сжигать лишний вес.

«Ананасовый сок является отличным источником витамина С и марганца, в нем также содержится большое количество клетчатки», — дополнили эксперты.

Но самым эффективным продуктом для борьбы с лишним весом, согласно исследованию, является зеленый чай. Он насыщен микроэлементами, которые при регулярном потреблении, помогают сжигать лишний вес. В ходе эксперимента у многих людей, употребляющих зеленый чай, значительно снизился уровень висцерального жира.

«Это вовсе не значит, что вы не можете получить такое же количество катехинов, употребляя заваренный чай. Просто вам придется пить больше чая», — отметили ученые.

Немаловажно отказаться от курения, сократить потребление сладких напитков и наладить свой сон, рассказал сайт Daily Express. Также необходимо добавить в ваше ежедневную руину занятия спортом. Подойдут как кардионагрузки, так и силовые тренировки.

«Упражнения также помогают предотвращать возвращение висцерального жира <…> Лучший способ снизить вес, если у вас ожирение», — рассказало издание.

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