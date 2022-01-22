Умер звезда советского кино Арнис Лицитис

Известный советский и латвийский артист Арнис Лицитис, известный по фильмам «Фаворит», «Признать виновным» и сериалам «Ранетки» и «Мираж», скончался. Об этом рассказал в Facebook спортивный фотограф и по совместительству близкий друг покойного Зигизмундс Залманис. Причину смерти он не уточнил.

«Нас покинул выдающийся актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-либо говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино», — написал фотограф.

У Лицитиса была долгая и богатая на роли кинокарьера. Артист дебютировал на экране в 1965 году в ленте «Двадцать лет спустя». На его счету свыше 200 ролей в театре и кино. В их числе и роль учителя географии в сериале «Ранетки», запомнившаяся зрителям.

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