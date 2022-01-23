Немецкий врач назвал три опасных для кишечника продукта

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 1 083

По словам Томаса Фрилинга, лучший ингредиент для слизистой оболочки ЖКТ — клетчатка.

Немецкий врач назвал три опасных для кишечника продукта

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, «отравляющие» кишечник. Об этом сообщает издание Focus.

Прежде всего, специалист рекомендовал свести к минимуму потребление сахара, так как он способствует размножению вредных бактерий и вытесняет полезные микроорганизмы.

Кроме того, медик посоветовал отказаться от вяленых, копченых и сильно переработанных колбасных изделий, которые признаны канцерогенами. Врач отметил, что потребление красного мяса следует сократить до 500 граммов в неделю.

Специалист также заявил, что лучше убрать из рациона «плохие жиры». Речь идет о майонезе, маргарине и сале, так как они оказывают серьезную нагрузку на кишечник.

Он добавил, что лучший ингредиент для слизистой оболочки кишечника — клетчатка, которая содержится в бобовых и овощах.

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