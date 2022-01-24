Звезда «Дома-2» Григоренко начал спать в переходе и попрошайничать после развода

Участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Григоренко, строивший на проекте отношения с Аленой Ашмариной, стал бездомным, ночует в переходах и живет на подаяния. Об этом стало известно в эфире Первого канала.

Журналисты в течение месяца разыскивали Григоренко по просьбе его коллег по «Дому-2». Те обеспокоились пропажей товарища еще несколько месяцев назад, а потом увидели в сети его фото, где он, по их словам, «полуизбитый валялся на картонке в переходе».

В студии программы Григоренко появился в плачевном состоянии, изможденный и с поредевшими волосами. Между тем поклонники помнят его, как звезду модельных подиумов и хоккеиста, сына богатых родителей, подаривших ему элитную квартиру и автомобиль.

Экс-звезда «Дома-2» признался, что его дела ухудшились после расставания с Ашмариной, с которой у них родился общий ребенок. Молодой человек тяжело переживал разрыв с семьей, вдобавок родители, которые всегда были против его отношений с коллегой по реалити, лишили его финансовой поддержки.

«Я потерял самое дорогое в жизни — семью. Это меня сломало. <…> Сейчас для меня хороший день тогда, когда могу помыть руки или съесть утром хлеб. Бывают дни, когда не поешь и не попьешь», — поделился Григоренко.

Между тем Алена Ашмарина год назад родила двух девочек и стала многодетной мамой. От Ильи Григоренко до этого она родила дочь Алису, а еще ранее на свет появилась ее дочь Патрисия от предпринимателя Германа Ашмарина.

Примечательно, что всю свою «женскую команду» Ашмарина воспитывает одна. С отцом двойняшек она также перестала общаться, так как он, по ее словам, настаивал на аборте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь звезды «Дома-2» Алены Ашмариной госпитализировали с ожогами лица.