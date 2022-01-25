Снова свободен? Саша Дони подтвердила расставание с Тимати

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 043

Саша Дони подтвердила расставание с Тимати

Снова свободен? Саша Дони подтвердила расставание с Тимати

Фото: Instagram @timatiofficial

Модель не страдает из-за расставания со звездой и уже вовсю делится с подписчиками фото дорогостоящих подарков от таинственного поклонника.

Еще летом поклонники рэпера Тимати с интересом рассматривали фото его новой избранницы, украинской модели Саши Дони и поражались ее сходству с экс-возлюбленной музыканта Аленой Шишковой.

Парочка прекрасно проводила время на лучших курортах, однако ближе к осени в отношениях наметился разлад. И вот недавно девушка подтвердила — они больше не пара. На своей странице в Instagram Дони ответила на вопрос подписчиков, вместе они с Тимати или нет.

«Нет» — лаконично заявила модель.

Instagram @sashadony

К слову, в октябре Дони признавалась, что отношения на расстоянии — не для нее. Фанаты тогда сразу заподозрили неладное, ведь, судя по фото в соцсети, после отдыха в Греции они с Тимати разъехались по разным странам.

Впрочем, даже такой короткий роман со знаменитостью принес Дони известность. За последнее время у модели существенно прибавилось подписчиков и внимания со стороны журналистов.

Что именно стало причиной разрыва, модель не сообщает и воздерживается от комментариев. Некоторые поклонники музыканта полагают даже, что их отношения были продуманной акцией, благодаря которой каждая сторона получила свою долю пиара.

Как бы там ни было, модель не страдает из-за расставания со звездой и уже вовсю делится с подписчиками фото дорогостоящих подарков от таинственного поклонника.

В это время сам рэпер, по слухам, уже выбрал себе новую спутницу, пишет StarHit.ru. Говорят, что с брюнеткой по имени Валентина Тимати был замечен во время отдыха в Колумбии, хотя сам музыкант пока никак не подтверждает информацию о новом романе.

Недавно рэпер решил провести время со своими наследниками с любимой мамой. Как известно, у Тимати есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Несмотря на красивые истории любви с красавицами, подарившими рэперу детей, до брака дело так и не дошло ни с одной из них.

Ранее 5-t.ru рассказал, что не сумевшей улететь в США Решетовой досталось от матери Тимати.

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