Массовый сбой в подаче электроэнергии остановил метро в Ташкенте

Массовый сбой в подаче электроэнергии остановил работу метро в Ташкенте, а также оставил Бишкек без воды. Об этом сообщает РИА Новости и Sputnik Киргизия.

По данным различных СМИ, проблемы с электричеством охватили несколько соседних государств — Узбекистан, Казахстан и Киргизию. Перебои также зафиксированы в некоторых районах Алматы, Тараза, Шымкента и других регионах.

«В Алматы масштабное отключение света. В центре города ниже проспекта Абая перебоев с электричеством нет», — сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Причины произошедшего уточняются.