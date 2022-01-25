Массовый сбой в подаче электроэнергии остановил метро в Ташкенте

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 23 883

Проблемы с электроэнергией охватили несколько соседних государств — Узбекистан, Казахстан и Киргизию.

Массовый сбой в подаче электроэнергии остановил метро в Ташкенте

Фото: Depositphotos / demerzel21

Массовый сбой в подаче электроэнергии остановил работу метро в Ташкенте, а также оставил Бишкек без воды. Об этом сообщает РИА Новости и Sputnik Киргизия.

По данным различных СМИ, проблемы с электричеством охватили несколько соседних государств — Узбекистан, Казахстан и Киргизию. Перебои также зафиксированы в некоторых районах Алматы, Тараза, Шымкента и других регионах.

«В Алматы масштабное отключение света. В центре города ниже проспекта Абая перебоев с электричеством нет», — сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Причины произошедшего уточняются.

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