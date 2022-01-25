День страстного Скорпиона: как провести 23-е лунные сутки с пользой

Во вторник, 25 января, действуют 23-е лунные сутки. Этот день не только благоприятен для обустройства жилья, но и может добавить пикантности в ваши личные отношения, считает профессиональный астролог Ксения Шахова.

«Светило в знаке страстного, ревнивого Скорпиона повышает сексуальность, склоняет к манипуляциям», — отметила она.

Однако есть и обратная сторона медали — возможны провокации, поскольку в этот день все недовольства и пороки выходят наружу. При этом 23-е лунные сутки отлично подходят для физических нагрузок и обучения.

«День благоприятен для практики всех видов самообороны, посещения спортивных секций, изучения восточной культуры и языков, — считает Шахова, — Дневные часы удачны для восстановления справедливости, обращения к представителям закона, либо статусным персонам женского пола».

Отдельно астролог предостерегла от радикальных и спонтанных решений. По ее мнению, стоит также удерживать от них и близких.

«Напряженный аспект от Урана к Луне склоняет к радикальным решениям. Настроение неустойчиво, есть тенденция впадать в крайности. При этом можно сознательно разрушить нежелательные контакты, уйти от обременительных отношений, избавиться от зависимостей, — подчеркнула эксперт, — Удерживайте себя и близких от порыва взять неподъемную ношу, например, спонтанно оформить кредит».

По словам Шаховой, в этот день особенно уязвимы половые и мочеиспускательные органы. Не рекомендуется проводить операции на них, а также посещать гинеколога. Также в этот день не стоит стричь волосы, считает астролог.

«С 17 часов сходящийся аспект от Сатурна добавляет серьезности и критичности, но провоцирует тоску по прошлому. Не выводите из равновесия при малейшей неурядице ни себя, ни окружающих, тогда день пройдет во благо любому делу», — подытожила она.

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