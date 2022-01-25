Подожженный в баре петербуржец рассказал о травмах: «Не хочу в бинтах гнить»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 11 774

Мужчина оказался в ожоговом отделении после спецподачи коктейля.

Фото, видео: depositphotos / maddas; 5-tv.ru

Жителю Петербурга Константину Шалову, пострадавшему от «спецподачи» коктейля в одном из местных баров, предстоит серьезное лечение, и он намерен добиться его оплаты от заведения. Об этом мужчина рассказал 5-tv.ru.

Первым делом, после того, как сотрудница «Гадкого койота» подожгла вылитый на клиента алкоголь, он отправился в ожоговое отделение НИИ имени Джанилидзе. По признанию потерпевшего, он «орал» на приеме, так как испытывал жуткую боль.

«Меня приняли и положили на отделение. Поставили ожег легких, запихивали какой-то эндоскоп внутрь легких в реанимации. После этого меня перевязали и положили. Там я находился двое суток, потом пришел главврач. После этого я с отделения ушел, пошел на амбулаторное. У них следующая перевязка была только через трое суток, а я не хочу лежать в бинтах, гнить. Перевязки должны быть через каждый день», — вспомнил потерпевший.

Врач выписал Шалову рекомендации, назначил восстановление в санатории. Более двух недель через день он ходит в свою поликлинику на перевязку. Кроме того, пострадавший нанял адвоката и пытается добиться справедливости.

«Они (представители бара — прим. ред.) отреагировали компенсацией в 100 тысяч рублей. Само лечение, лазерная коррекция кожи более колоссальных денег стоит», — возмутился Константин.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором сотрудница петербургского бара поджигает посетителя.

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