Пора сблизиться с морем: советы астролога на 24-е лунные сутки

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 11 735

Как провести 26 января с максимальной пользой, рассказала астролог Ксения Шахова.

Фото, видео: Depositphotos / yaalan; 5-tv.ru

В среду, 26 января, действуют 24-е лунные сутки. В этот день стоит быть особенно внимательным не только к собственным ощущениям, уверена профессиональный астролог Ксения Шахова. В беседе с 5-tv.ru она рассказала, почему в этот день не стоит шутить над чужими чувствами.

«Все, что вы встречаете на своем пути, уже прошло фильтр серьезности и имеет предпосылки к существенному влиянию на ваше настоящее и будущее, — уверена специалист, — Луна в Скорпионе позволяет критически взглянуть на работу и отказаться от неэффективных методик. Не используйте в общении откровенное давление на собеседника, потому что любая манипуляция сегодня считывается моментально и приводит к конфликту».

Астролог отметила, что этот день до восьми вечера благоприятен для обращения к врачу и приема лекарств. Также есть отличная возможность для изготовления собственных целебных снадобий.

«Гармоничное влияние Нептуна на Луну помогает найти корень проблемы обратиться к подсознанию и посетить психолога», — подчеркнула Шахова.

Также специалист отметила благоприятность убывающей Луны для влажной уборки и выведения сложных пятен. В этот день стоит связать себя с водной стихией. Например, посетить баню или бассейн.

«Можно почистить аквариум или приобрести морского питомца, а также отправится с семьей в дельфинарий», — предложила астролог.

С семи часов вечера будет нарастать гармоничное влияние Меркурия, сулящего успех во встречах переговорах коммерческих проектах и продажах.

«Используйте вечернее время, чтобы упорядочить информацию, написать планы на ближайшее время или завершить книгу, написать полезную заметку или статью», — подытожила собеседница 5-tv.ru.

Отдельно она дополнила, что сны сегодня могут иметь мрачный и мистический оттенок. Их содержание при этом больше касается не вас лично, а кого-то из родственников женского пола, считает специалист.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака.

-8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.64
1.28 88.93
1.34
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