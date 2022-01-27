Число погибших после обследования желудка в Петербурге возросло до трех. Об этом стало известно 5-tv.ru. ЧП произошло в одном из диагностических центров Северной столицы. Известно, что еще три человека сейчас находятся в реанимации.

Согласно имеющейся информации от источника, при проведении стандартного медобследования — рентгена желудочно-кишечного тракта с контрастом — могли использовать некачественный барий промышленного производства. По другой версии, вещество было плохо разбавлено перед обследованием пациентов. Точные причины ЧП пока не установлены.

В то же время эксперты считают, что отравиться барием, даже если его, к примеру, неправильно приготовили, невозможно. Поэтому сотрудников медцентра пока не подозревают. Вероятно виной всему неправильное изготовление препарата. Он поставляется в пакетах в порошке, для приготовления. Особых условий хранения у него нет.

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Инцидент произошел в Городском консультативно-диагностическом центре № 1 на улице Сикейроса. Накануне там работали следователи и криминалисты, устанавливая причины и обстоятельства трагедии. Ход и результаты расследования уголовного дела поставила на контроль прокуратура города.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что врач предположила, почему петербуржцы могли умереть после обследования желудка.