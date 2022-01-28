Нумерология имиджа: как вычислить свой стиль в одежде по дате рождения

Каждый человек — уникальная личность, чье самовыражение происходит, в том числе, через одежду. У одного это — спортивный стиль, у другого — классика. Но мало кто знает, что имидж человека легко определить по его дате рождения. Нейроцифролог Вадим Безделев рассказал «Вечерней Москве», как вычислить лук знакомого по дню его появления на свет.

Формула для вычисления

Для начала нужно сложить все цифры в дате рождения. В итоге должно получиться однозначное значение. Проще говоря, если у вас вышло 15, то следует к единице прибавить пять.

Например, человек родился 05.07.1999.

1) 5+7+1+9+9+9 = 40.

2) 4+0 = 4.

Значение полученных цифр

У каждой цифры есть значение. Оно даст ответ о любимом стиле в одежде интересующей вас персоны.

«1»

Такой человек предпочитает классику и просто хорошие вещи. Ценник на них приличный, а качество одежды — высокое. А вот цветовая гамма варьируется. Это могут быть спокойные тона или яркие оттенки.

«2»

Люди этой цифры высоко ценят комфорт. Каблукам они предпочитают кроссовки, джинсам — спортивные штаны. Оттенок одежды у них чаще всего спокойный. Если «двойка» хочет надеть что-то обтягивающее, то материал она выбирает мягкий.

«3»

Люди-«тройки» любят выделяться из толпы за счет аксессуаров. Это могут быть объемные серьги, крупные наручные часы или пальто экстравагантного стиля. Главное, чтобы это подчеркивало индивидуальность.

«4»

Людям этой цифры важна аккуратность. Как и люди-«двойки» они не имеют ничего против спортивного костюма. Однако «четверки» не приемлют неряшливого вида. Цветовая гамма гардероба таких людей разнообразна.

«5»

Люди-«пятерки» следят за модными тенденциями. Гуляя по магазинам, они ищут люксовый сегмент. Таким персонам нравится выглядеть, что называется, с иголочки.

«6»

Такие люди предпочитают минимализм. Они могут годами не менять имиджа, считая, что у них и без этого все хорошо. Дерзкий дизайн — не про них.

«7»

Люди-«семерки» отдают предпочтение не просто классике, а строгой классике. Такие личности редко позволяют себе облачиться в спортивный костюм. Их главное требование к одежде — элегантность.

«8»

Личности-«восьмерки» не спешат приносить жертву красоте. Они слишком ценят комфорт, хоть и не прочь приодеться во что-то интересное. Однако ни узких джинс, ни водолазок в их гардеробе вы не увидите.

«9»

Люди-«девятки» предпочитают умеренный стиль. Это может быть твидовый пиджак или легкое воздушное платье. Из цветов такие персоны предпочитают черный.

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