Жена погибшего после обследования желудка: «У него отказали руки»

Выросло число пострадавших от рентгена с контрастом в одной из петербургских клиник. Трое погибших и трое в реанимации, и цифры могут еще вырасти. Клиника сама разыскивает пациентов, прошедших гастрографию. Кто-то нахимичил с барием — его используют как раз для контраста.

Поставщик реагентов и медцентр сваливают вину друг на друга. Местный Росздравнадзор приостановил проведение подобных исследований вообще. Корреспондент МИЦ «Известия» Игорь Капориков изучил все версии.

Обычная медицинская процедура для семьи Анны Речинской закончилась трагедией. Женщина потеряла самого дорогого человека — маму. Ей было 72 года. Пенсионерка пришла на стандартное обследование желудка, беспокоил гастрит, но прием в диагностическом центре закончился, едва начавшись.

«Ей было совсем плохо. Она говорила, что ее рвет. В рвоте кровь», — рассказала дочь погибшей Анна Речинская.

На скорой пенсионерку увезли больницу, а утром стало известно о ее смерти. И вот сейчас история повторилась, но в куда более зловещем масштабе. После обследований в этой клинике в реанимацию попали еще шесть человек. Трое скончались. И та же картина. Супруга одного из погибших говорит, все случилось молниеносно.

«Он уже был в очень плохом стоянии. У него отказали руки. Полностью. Мне ответила женщина, что он очень в плохом состоянии. Что шансов мало. И уже утром мне реаниматолог сообщил, что они сделали все, что могли, но…» — рассказала убитая горем женщина.

Все жертвы клиники проходили одно и то же медицинское исследование желудка с помощью сульфата бария. Способ давно проверенный — лаборанты дают пациенту выпить раствор, который действует как контрастное вещество и помогает рассмотреть рентгеновский снимок.

«Барий уникален в этом плане потому, что он не всасывается. При этом он отражает хорошо рентгеновские лучи», — пояснила Любовь Барабанова, медицинский директор сети клиник.

Следователи выясняют, что же стало причиной смертельного отравления. По одной из версий, препарат бария мог оказаться некачественным или разбавленным в неправильных пропорциях. По другой — в диагностической лаборатории перепутали разные химические препараты.

«Для нас и нашего коллектива это трагедия, мы потрясены, исследования данные выполняются с момента работы центра, никогда не было осложнений», — рассказал главврач Евгений Попов.

Дают показания и в компании-поставщике. Руководство утверждает, что с их барием все в порядке. Вот только продают они химическое соединение, которое в медицине не применяется.

«Я думаю, что какой-то косяк в этом диагностическом центре. Мы не поставляем фармсбустанции. Мы поставляем химические реактивы», — рассказал Аркадий Камчатов, директор компании по производству химических реактивов.

При попадании в организм такое вещество может вызвать необратимые изменения.

«Они могут вызвать паралич мышц, нарушения дыхания вплоть до остановки сердца. Но такие вещества применяются только в промышленности», — рассказала гастроэнтеролог Татьяна Балалыкина.

Сейчас отделение гастроэнетрологии закрыто. Пока медики дают показания, диагностический центр разыскивает пациентов, которые проходили здесь исследование желудка в последнее время. Возможно, пострадавших гораздо больше и многие попросту не связывают плохое самочувствие с медицинской процедурой.

На случай, если в диагностический центр вместо медицинского бария и правда попали промышленные химреактивы, Росздравнадзор вообще запретил использовать препарат в клиниках — до тех пор, пока не удастся окончательно выяснить причину массового отравления. А значит, пациенты, нуждающиеся в лечении, останутся без необходимого обследования.