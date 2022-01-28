Бывший муж Лолиты заявил о ее «болезненной худобе»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 033

Тренер Дмитрий Иванов уверен: звезда сбросила лишние кило не просто так. Злоупотребляет диетами или дело в неутешительном диагнозе?

Бывший муж Лолиты заявил о ее «болезненной худобе»

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

С каждым днем Лолита Милявская становится все краше. Дива придерживается модных диет, чтобы держать себя в тонусе, и результаты превосходят ожидания. Звезда стремительно теряет килограммы, вызывая зависть. За артистку радуются миллионы, но только не ее бывший муж — тренер Дмитрий Иванов. Мужчина считает, что чрезмерная худоба — признак нездоровья певицы.

«Я за здоровый образ жизни и уже 20 лет нахожусь в одной и той же массе тела. То, что она похудела, — это нездоровая худоба. Это на мой взгляд. Я знаю немножко ее конституцию тела. Это мое сугубо индивидуальное мнение», — раскритиковал Лолиту экс-супруг в интервью телеведущему Дмитрию Борисову.

Instagram @lolitamilyavskaya

Иванов призывал вспомнить, какой Милявская была еще пару-тройку лет назад. Мужчина настаивал: из-за нездоровой худобы он водил певицу даже по врачам. Но эффекта — ноль.

«Вспомнил свою прошлую жизнь. Для многих людей, которые достигают такого состояния, это нездоровая история. Никто не говорит, как достигает этого похудения», — заметил Дмитрий Иванов, подвесив интригу.

Впрочем, несмотря на подозрения со стороны, Милявская продолжает семимильными шагами двигаться вперед. URA.RU отмечает, что недавно омолодившаяся и похудевшая певица захотела освоить профессию актрисы. Ей доверили роль невесты в спектакле «Женитьба» Юрия Грымова. Первый опыт в качестве звезды театра — вот что действительно волновало артистку, а не сплетни и слухи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лолита отреагировала на слухи об удалении ребер ради похудения.

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