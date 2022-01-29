Скромно и элегантно: самые яркие наряды звезд на красной дорожке «Золотого орла»
Опубликованы кадры самых ярких нарядов звезд на церемонии «Золотой орел»
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
На «Мосфильме» состоялось вручение наград национальной кинопремии по итогам 2021 года. Платьями и костюмами на ней блистали Катерина Шпица, Ирина Горбачева, Марина Зудина и другие знаменитости.
Церемония «Золотой орел», прошедшая накануне на «Мосфильме», стала первым крупным кинематографическим событием наступившего года. На красной дорожке национальной кинопремии, которую сравнивают с американским «Оскаром», засветились многие ведущие отечественные артисты. Предметом бурного обсуждения на подобных мероприятиях традиционно становятся наряды звезд. 5-tv.ru сделал подборку самых ярких из них. Актрисы выглядели скромно и элегантно.
Катерина Шпица
На фоне многих гостей церемонии, отдавших предпочтение строгим черным нарядам, Катерина Шпица заметно выделялась нежно-розовым образом. Актриса появилась на церемонии в элегантном шелковом платье-ракушке с открытыми плечами. Завершали наряд украшения из белого золота.
Ирина Горбачева
Победившая в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Огонь» Ирина Горбачева пришла на вручение кинопремии в макси из полупрозрачного топа и юбке с разрезом до бедра.
Анна Калашникова
Актриса, блогер и певица Анна Клашникова позировала на красной дорожке в длинном облегающем платье черного цвета с разрезом до бедра и открытыми плечами. Главной изюминкой наряда были черные перья, украшающие верхнюю часть платья, а завершали образ белые туфли и серебристый клатч в форме сердечка.
Марина Зудина
Звезда сериала «Содержанки» Марина Зудина пришла в черном платье, открывающем плечи и руки, с кружевным верхом, тугим поясом и воланами на подоле. Наряд идеально подчеркнул фигуру актрисы, а его гармоничным дополнением стал макияж в коралловых оттенках.
Нелли Кобзон
Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона предстала на церемонии в длинном платье из черного бархатна, которое дополнял такой же бархатный ободок на голове. Элегантный образ завершал жемчужный комплект из сережек, бус и броши.
Итоги церемонии «Золотой орел»
Главную награду на «Золотом орле» получила приключенческая мелодрама Михаила Локшина «Серебряные коньки» с Федором Федотовым, Софьей Присс и Юрием Борисовым. Фильм также стал лидером по количеству призов, завоевав шесть наград из 12 номинаций.
Лучшим телесериалом признали «Седьмую симфонию» Александра Котта, а в новой для премии номинации «Лучший сериал онлайн-платформы» победила кинокартина «Вертинский» Авдотьи Смирновой.
Награда за лучшую мужскую роль досталась Филиппу Янковскому, снявшемуся в фильме «Иван Денисович» Глеба Панфилова. За лучшую женскую роль наградили Марию Аронову, сыгравшую в кинокартине «Пара из будущего».
Лучшим короткометражным фильмом стала картина Андрея Светлова «Снег», а лучшим анимационным фильмом — «Конь Юлий и большие скачки». Кроме того, жюри кинопремии оценили музыку Алексея Айги, которая прозвучала в фильме «Белый снег».
Ранее 5-tv.ru сообщил имена обладателей кинопремии премии «Золотой глобус — 2022».
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