Скромно и элегантно: самые яркие наряды звезд на красной дорожке «Золотого орла»

На «Мосфильме» состоялось вручение наград национальной кинопремии по итогам 2021 года. Платьями и костюмами на ней блистали Катерина Шпица, Ирина Горбачева, Марина Зудина и другие знаменитости.

Церемония «Золотой орел», прошедшая накануне на «Мосфильме», стала первым крупным кинематографическим событием наступившего года. На красной дорожке национальной кинопремии, которую сравнивают с американским «Оскаром», засветились многие ведущие отечественные артисты. Предметом бурного обсуждения на подобных мероприятиях традиционно становятся наряды звезд. 5-tv.ru сделал подборку самых ярких из них. Актрисы выглядели скромно и элегантно.

Катерина Шпица

На фоне многих гостей церемонии, отдавших предпочтение строгим черным нарядам, Катерина Шпица заметно выделялась нежно-розовым образом. Актриса появилась на церемонии в элегантном шелковом платье-ракушке с открытыми плечами. Завершали наряд украшения из белого золота.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Ирина Горбачева

Победившая в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Огонь» Ирина Горбачева пришла на вручение кинопремии в макси из полупрозрачного топа и юбке с разрезом до бедра.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Анна Калашникова

Актриса, блогер и певица Анна Клашникова позировала на красной дорожке в длинном облегающем платье черного цвета с разрезом до бедра и открытыми плечами. Главной изюминкой наряда были черные перья, украшающие верхнюю часть платья, а завершали образ белые туфли и серебристый клатч в форме сердечка.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Марина Зудина

Звезда сериала «Содержанки» Марина Зудина пришла в черном платье, открывающем плечи и руки, с кружевным верхом, тугим поясом и воланами на подоле. Наряд идеально подчеркнул фигуру актрисы, а его гармоничным дополнением стал макияж в коралловых оттенках.

РИА Новости / Евгений Биятов

Нелли Кобзон

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона предстала на церемонии в длинном платье из черного бархатна, которое дополнял такой же бархатный ободок на голове. Элегантный образ завершал жемчужный комплект из сережек, бус и броши.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Итоги церемонии «Золотой орел»

Главную награду на «Золотом орле» получила приключенческая мелодрама Михаила Локшина «Серебряные коньки» с Федором Федотовым, Софьей Присс и Юрием Борисовым. Фильм также стал лидером по количеству призов, завоевав шесть наград из 12 номинаций.

Лучшим телесериалом признали «Седьмую симфонию» Александра Котта, а в новой для премии номинации «Лучший сериал онлайн-платформы» победила кинокартина «Вертинский» Авдотьи Смирновой.

Награда за лучшую мужскую роль досталась Филиппу Янковскому, снявшемуся в фильме «Иван Денисович» Глеба Панфилова. За лучшую женскую роль наградили Марию Аронову, сыгравшую в кинокартине «Пара из будущего».

Лучшим короткометражным фильмом стала картина Андрея Светлова «Снег», а лучшим анимационным фильмом — «Конь Юлий и большие скачки». Кроме того, жюри кинопремии оценили музыку Алексея Айги, которая прозвучала в фильме «Белый снег».

Ранее 5-tv.ru сообщил имена обладателей кинопремии премии «Золотой глобус — 2022».