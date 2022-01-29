Новоселов об избившем Топора тренере: «Думаю, это не по-человечески»

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Эксклюзив 1 046

После боя в ночь на 29 января в раздевалке у Максима Щербакова начался конфликт с помощником организаторов и своим бывшим наставником.

Фото, видео: Instagram @topor.makc; Instagram @max_novoselov_130, T.me @ENews112

Боец смешанных единоборств и известный самбист Максим Новоселов прокомментировал драку своего оппонента Макса «Топора» Щербакова с тренером. Потасовка произошла в ночь на 29 января после боя Новоселова с Топором в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Победу в нем одержал 48-летний самбист — он отправил Щербакова в технический нокаут.

После поединка между Топором и его наставником Альбертом Кармазяном случилась драка. Щербаков убеждает, что человек, поддерживавший его во время боя с Новоселовым, после — обвинил в «сливе» поединка. По словам Максима Новоселова, вероятно тренер не выполнил свою работу и решил таким образом «свалить» ответственность на своего подопечного.

«Просто он не захотел сказать как нормальный человек — ну да, плохая работа, мы не довели до ума тебя, а какую-то видимо причину придумал, сказал — „ты слил бой специально“ или еще что-нибудь. Думаю, это не по-человечески — человек после боя, он получил такие удары нокаутирующие. Еще после этого с ним конфликтовать, бить его — это неправильно. Хочешь сказать — скажи, хочешь наказать — вызови на ринг, накажи в спортивном зале», — сказал Новоселов.

Бой состоялся в рамках «вечера бокса» на РЕН ТВ и закончился на 52-й секунде второго раунда техническим нокаутом. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как тренер прокомментировал драку с Топором. По его словам, тот «неадекватно себя повел». Сам Топор отметил, что больше не хочет иметь никаких дел с тренером, который стал бить его на глазах у жены и друзей.

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