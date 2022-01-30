Заразился от жены: Константин Богомолов объявил о желании стать президентом

Ксения Собчак претендовала на пост главы государства в 2018 году. Попробовать свои силы в политике не против и ее знаменитый муж.

Театральный режиссер Константин Богомолов выразил намерение стать президентом Аргентины. Во время своего отпуска муж Ксении Собчак серьезно задумался о процветании республики — увядающее состояние государства расстроило знаменитость. Богомолов считает, что смог бы вывести страну на новый уровень.

«Как бы дать пинка „левым“, и сделать эту красивую, но пребывающую в полнейшем упадке страну процветающей, сильной, и, обязательно, консервативной. Ей это очень к лицу! А заодно забрать у Британии Фолкленды и накрепко подружить с Россией так, чтоб сюда пришел русский бизнес, туризм и просто порядок», — написал режиссер на своей странице в Instagram.

На свои амбиции знаменитый режиссер готов потратить целых 20 лет жизни, ведь, по его словам, Аргентина — это именно то место, где он готов проявить себя на политическом поприще.

«Красивая, просторная, но какая-то бесхозная и словно ждущая сильных энергий страна», — дополнил он.

Instagram @konbog75

Многие подписчики Богомолова отнеслись к его намерению достаточно скептически. Кто-то даже предложил режиссеру для начала попробовать себя в качестве главы одного из российских городов, чтобы понять всю сложность этой работы.

«О! Потренируйтесь сначала на Брянске»;

«И еще в Воронеж, Константин! Можно, минуя центр, в спальных районах очень нужны энергии правильной силы»;

«Новый диктатор Аргентины Богомолов», — писали фолловеры.

Супруга режиссера Ксения Собчак уже имеет политический опыт. В 2018 году она баллотировалась на пост президента РФ, правда, набрала всего 1,68% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак и Константин Богомолов оставили нецензурное послание НАТО на заборе в Аргентине.