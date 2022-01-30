28-летняя пациентка умерла во время липосакции в московской клинике

28-летняя пациентка умерла во время липосакции в частной клинике в центре Москвы. Согласно информации 5-tv.ru, девушке внезапно стало плохо во время процедуры.

Специалисты медицинского центра старались спасти девушку, лежащую на операционном столе, они предпринимали попытки ее реанимировать, но у пациентки наступила клиническая смерть. Девушку оперативно госпитализировали в больницу, но врачам не удалось сохранить ей жизнь.

По сведениям источника, погибшей является Мария Б., ей было 28 лет.