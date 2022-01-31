Дана Борисова разоблачила «иностранца-нищеброда», который ухаживал за ее мамой

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 055

Телеведущей пришлось содержать чужого человека.

Дана Борисова разоблачила «иностранца-нищеброда», который ухаживал за ее мамой

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Телеведущая Дана Борисова рассказала, как ей пришлось обеспечивать ухажера-итальянца своей матери Екатерины Ивановны, с которым та познакомилась по переписке. Женщина проявила к нему радушие и гостеприимство, поселила в загородном доме, однако иностранец оказался скупым.

Мать Борисовой показывала мужчине Москву, водила на Красную площадь, угощала в ресторанах, стирала и гладила его вещи. К слову, он представился шеф-поваром, но у Даны Борисовой были сомнения по этому поводу

«Максимум — это было пожарить курицу», — рассказала телеведущая в YouTube-шоу Елены Ханги.

Борисова была вынуждена терпеть присутствие гостя, так как в ее квартире тогда шел ремонт. А Екатерина Ивановна просила дочь освободить на время дом, чтобы наладить отношения с избранником. Борисовой даже некуда было идти и она с недоумением наблюдала за происходящим.

Катерина Ивановна же брала украшения и одежду дочери, чтобы красоваться перед возлюбленным, носила твид, жемчуг, даже по дому ходила на каблуках, чтобы произвести впечатление.

«Я видела, что он нищеброд: жадный, денег нет, питался за ее счет, жил за мой счет, электричество жег», — разоблачила мужчину звезда.

Как писал 5-tv.ru, Дана Борисова подерется с Машей Малиновской после угрозы о простреленных коленях.

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